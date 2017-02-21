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Хорошенькие пиратки, медсестрички и танки-пиво: как сотрудницы офисов Екатеринбурга поздравили коллег с 23 февраля

Хорошенькие пиратки, медсестрички и танки-пиво: как сотрудницы офисов Екатеринбурга поздравили коллег с 23 февраля
16+
Фото: instagram.com
Корпоративные гулянья начались сегодня с самого утра.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

Сегодня, 22 февраля, в большинстве офисов Екатеринбурга встала работа. Сотрудницы поздравляют своих коллег с предстоящим Днем защитника Отечества. С самого утра они радуют сильную половину экстравагантными нарядами, угощениями и сюрпризами.

НАША подсмотрела подробности предпраздничного дня на страничках горожан в социальных сетях.

Мужчин активно соблазняли

Основное внимание в этот день девушки стремились обратить на себя. Они наряжали медсестрами, стюардессами, военными, пиратками, а то и вовсе надевали на себя маски из секс-шопа.

Мужчин кормили

Что любят мужчины кроме красивых женщин? Естественно, вкусно поесть. В этом дефицита не испытывал ни один офис. Мужчин кормили и сладостями, и солениями. В центре стола практически у всех были блины – ну Масленица же.

Мужчинам дарили танки

Во многих офисах посчитали своей обязанностью вручить в этот день каждому мужчине по танку. Пусть из банок с пивом, кексов или пластиковых игрушек, но иметь его должен каждый потенциальный защитник – решили женщины. 

  • В честь Дня защитника Отечества мы отдыхаем в этом году с 23 по 26 февраля. Как провести эти дни в городе, читайте в НАШЕЙ афише.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 22.02.2017, 17:20
Тэги: Мужчины, Эксклюзив
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Горожанин22 февраля 2017, 18:01
Что-то уж совсем опошлили такой праздник. Праздновать его должны профессиональные военные или те, кто служил или служит, а не те, кто отмазался от армии, а таких в офисах большингство.
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