Хорошенькие пиратки, медсестрички и танки-пиво: как сотрудницы офисов Екатеринбурга поздравили коллег с 23 февраля

Корпоративные гулянья начались сегодня с самого утра.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

Сегодня, 22 февраля, в большинстве офисов Екатеринбурга встала работа. Сотрудницы поздравляют своих коллег с предстоящим Днем защитника Отечества. С самого утра они радуют сильную половину экстравагантными нарядами, угощениями и сюрпризами.

НАША подсмотрела подробности предпраздничного дня на страничках горожан в социальных сетях.

Мужчин активно соблазняли

Основное внимание в этот день девушки стремились обратить на себя. Они наряжали медсестрами, стюардессами, военными, пиратками, а то и вовсе надевали на себя маски из секс-шопа.

Мужчин кормили

Что любят мужчины кроме красивых женщин? Естественно, вкусно поесть. В этом дефицита не испытывал ни один офис. Мужчин кормили и сладостями, и солениями. В центре стола практически у всех были блины – ну Масленица же.

Мужчинам дарили танки

Во многих офисах посчитали своей обязанностью вручить в этот день каждому мужчине по танку. Пусть из банок с пивом, кексов или пластиковых игрушек, но иметь его должен каждый потенциальный защитник – решили женщины.