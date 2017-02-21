Хорошенькие пиратки, медсестрички и танки-пиво: как сотрудницы офисов Екатеринбурга поздравили коллег с 23 февраля

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017
Сегодня, 22 февраля, в большинстве офисов Екатеринбурга встала работа. Сотрудницы поздравляют своих коллег с предстоящим Днем защитника Отечества. С самого утра они радуют сильную половину экстравагантными нарядами, угощениями и сюрпризами.
НАША подсмотрела подробности предпраздничного дня на страничках горожан в социальных сетях.
Мужчин активно соблазняли
Основное внимание в этот день девушки стремились обратить на себя. Они наряжали медсестрами, стюардессами, военными, пиратками, а то и вовсе надевали на себя маски из секс-шопа.
Мужчин кормили
Что любят мужчины кроме красивых женщин? Естественно, вкусно поесть. В этом дефицита не испытывал ни один офис. Мужчин кормили и сладостями, и солениями. В центре стола практически у всех были блины – ну Масленица же.
Мужчинам дарили танки
Во многих офисах посчитали своей обязанностью вручить в этот день каждому мужчине по танку. Пусть из банок с пивом, кексов или пластиковых игрушек, но иметь его должен каждый потенциальный защитник – решили женщины.
- В честь Дня защитника Отечества мы отдыхаем в этом году с 23 по 26 февраля. Как провести эти дни в городе, читайте в НАШЕЙ афише.