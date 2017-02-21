Суд Екатеринбурга осудил застройщика за незаконную постройку домов

Мужчина был взят под стражу в зале суда.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил к шести годам лишения свободы местного застройщика Владимира Воробьева. Мужчина приобретал земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, и без специального разрешения возводил на них многоквартирные жилые дома.
– Ущерб от его действий составил более 594 миллионов рублей. Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьям УК РФ «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
По данным «Комсомольской правды», с 2008 года по август 2015 года Воробьев определял доли в земельных участках, которые приобрел, и отчуждал их на праве собственности гражданам, привлекая средства на строительство путем заключения договоров займа. Также обвиняемый брал от граждан денежные средства под строительство многоэтажных домов под видом реализации квартир в несуществующих домах.
- Обычно такие дома сносят как незаконные постройки. Иски потерпевших о денежной компенсации будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.