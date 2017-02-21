В учебно-военном центре УрФУ появился свой штандарт

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

В актовом зале УрФУ имени Ельцина в честь 23 февраля прошло торжественное вручение штандарта. На торжество пришли фронтовики, преподавательский состав, военнослужащие, суворовцы и курсанты.

— Учебно-военный центр при УрФУ готовит кадровых офицеров для различных подразделений Министерства обороны — сухопутных войск, воздушно-космических сил и главного разведывательного управления. Выпускники УВЦ проходят службу в частях военной полиции, в системе МВД и других силовых структурах, — сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

После того как на сцену внесли флаг Российской Федерации, всех поздравил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

— 23 февраля — праздник особенный, в нем отзвук побед и исторических сражений, это праздник истинных патриотов страны, тех, кто посвятил жизнь служению отечеству. Он является признанием великих заслуг воинства перед государством. Сегодня в списках ветеранов УрФУ числятся 30 участников ВОВ, 102 труженика тыла, 4 блокадника, 1 узник концлагеря, 7 воинов-интернационалистов, 2 участника ликвидации катастрофы на ЧАЭС и 26 участников контртеррористических операций. Все они внесли неоценимый вклад в укрепление государства, — отметил Кокшаров.

Затем под бой барабанов состоялась торжественная церемония вручения ректором УрФУ начальнику Учебного военного центра Константину Фокину штандарта — символа воинской доблести, чести и преданности делу. Полковник Фокин пообещал выполнять поставленные задачи на «хорошо» и «отлично».

— Мы шли к этому событию очень долго и упорно. У нас сегодня, кстати, двойной праздник. Кроме вручения штандарта, открыт музейно-выставочный комплекс учебного военного центра. Он посвящен 70-й годовщине образования сухопутных войск. Также в УВЦ имеется музей в честь разведчиков. Есть учебный пост № 1, где в дальнейшем будет находиться вся знаменная группа – это копия знамени победы, Государственный Флаг Российской Федерации и штандарт учебного военного центра, — рассказал полковник Фокин.