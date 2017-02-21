Появилось видео, как в детских садах Екатеринбурга выступают «липовые» артисты Коляда-театра

Николай Коляда этих людей не знает и к его театру они не имеют отношения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

Сегодня, 22 февраля, на своей странице в «Фейсбуке» драматург Николай Коляда опубликовал сообщение о том, что в детсадах города гастролируют подозрительные личности, представляясь артистами театра «Коляда».

«К моему театру эти люди не имеют отношения»

По словам Николая Коляды, об этих выступлениях он узнал из присланного ему письма. В сообщении было фото объявления, на котором указывалась цена билета – 120 рублей, и краткое объявление о шоу артистов некоего театра «Коляда».

– Я не знаю, кто эти люди. Мне прислали эти фотографии, к моему театру они не имеют никакого отношения! Написали, что от этого товарища еще и алкоголем несло! Я не знаю, кто это!!!!!!!!!!!!!!! – эмоционально написал, не экономя восклицательных знаков, драматург.

Позднее появилось и видео выступления.

Ничего криминального?

Никаких официальных комментарий от силовиков пока не поступало, однако зрители и почитатели Коляда-театра утешают мэтра, что это «признак славы» и попытка неизвестных людей сыграть на созвучии названий.

Однако то, что выступления самопровозглашенных артистов проходят в детских садах, вызывает у большинства подписчиков Коляды определенные опасения и неизбежные в таких случаях вопросы.

– Не во дворе же они выступают. Как-то они проходят в детсады. Значит, кто-то пустил, с кем-то договорились, кто-то знал, – пишут участники дискуссии.