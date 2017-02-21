«Улыбнитесь, вас снимают»: в Екатеринбурге на пешеходных переходах установят видеокамеры

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017
В Екатеринбурге установят камеры автоматической фиксации нарушений на пешеходных переходах. Такое заявление сделал сегодня, 22 февраля, начальник ГИБДД по Свердловской области Юрий Демин.
Камеры поставят на «зебрах»
По словам спикера, на данный момент заканчивается установка камер фиксации скоростного режима – то есть устройств, которые следят за соблюдением ПДД на дорогах города. Следующий этап – введение систем камер слежения «зебрах».
– Если выходит на переход пешеход, камера его фиксирует, и если водитель проезжает, не останавливаясь, то автомобилисту придут «письма счастья», – прокомментировал Юрий Демин.
Камеры хорошо себя зарекомендовали в других городах
Камеры фиксации нарушений на пешеходных переходах ранее установили в Москве и Новосибирске.
- Ранее «Наша Газета» писала о вопиющем случае: сотрудники ГИБДД оштрафовали пожилую женщину и, по ее словам, обошлись с ней по-хамски – из-за того, что пенсионерка переходила дорогу в нескольких метрах от установленного перехода. Сами представители ГИБДД прокомментировали этот факт двумя словами: «чтобы не выпендривалась». Подробнее об этой истории – в статье НАШЕЙ.
- Между тем, пешеходам в ближайшие дни придется несладко: погода будет слякотной. Придется смотреть не только по сторонам и на дорогу, но и под ноги.