«Улыбнитесь, вас снимают»: в Екатеринбурге на пешеходных переходах установят видеокамеры

Наказывать за нарушения будут и недисциплинированных пешеходов, и наглых водителей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

В Екатеринбурге установят камеры автоматической фиксации нарушений на пешеходных переходах. Такое заявление сделал сегодня, 22 февраля, начальник ГИБДД по Свердловской области Юрий Демин.

Камеры поставят на «зебрах»

По словам спикера, на данный момент заканчивается установка камер фиксации скоростного режима – то есть устройств, которые следят за соблюдением ПДД на дорогах города. Следующий этап – введение систем камер слежения «зебрах».

– Если выходит на переход пешеход, камера его фиксирует, и если водитель проезжает, не останавливаясь, то автомобилисту придут «письма счастья», – прокомментировал Юрий Демин.

Камеры хорошо себя зарекомендовали в других городах

Камеры фиксации нарушений на пешеходных переходах ранее установили в Москве и Новосибирске.