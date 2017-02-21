То ли лис, то ли волк: Стоун стал лучшим самцом зоопарка Екатеринбурга

За первое место он активно боролся с неясытью.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017
В Екатеринбургском зоопарке в честь 23 февраля выбрали лучшего самца. Больше всего голосов набрал гривистый волк Стоун, рассказали в пресс-службе зоопарка.
До последнего момента за первое место боролись двое: волк и бородатая неясыть. В итоге победителем стал волк Стоун, неясыть заняла второе место, а «бронзовым медалистом» стал аксолотль. Стоун приехал в Екатеринбург в 2006 году из Новосибирска. Он обладатель кроткого характера, но во время охоты он превращается в сильного и ловкого хищника.
По словам сотрудников зоопарка, гривистый волк обитает в Южной Америке, населяя открытые равнины, поросшие травой и кустарниками. Обладает необычным и запоминающимся внешним обликом: благодаря рыжей шерсти и изящному строению напоминает скорее лисицу, а длинные ноги являются результатом приспособления к условиям обитания: они приподнимают его над высокой травой для того, чтобы обозревать окрестности.
- Голосование проходило на разных интернет-площадках города, в том числе сайте зоопарка. Свой голос за приглянувшееся животное отдали более 2 000 человек. В конкурсе, кроме волка и совы, приняли участие колобус, аксолотль и чепераха.
- Посмотреть на волка – «Зоомистера-2017» можно в Екатеринбургском зоопарке в павильоне «Экзотические птицы и млекопитающие». Кроме того, в честь праздника «День защитника Отечества» в павильоне «Приматы» пройдет увлекательный мастер-класс 24 февраля с 14 до 15 часов.
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