То ли лис, то ли волк: Стоун стал лучшим самцом зоопарка Екатеринбурга

За первое место он активно боролся с неясытью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

В Екатеринбургском зоопарке в честь 23 февраля выбрали лучшего самца. Больше всего голосов набрал гривистый волк Стоун, рассказали в пресс-службе зоопарка.

До последнего момента за первое место боролись двое: волк и бородатая неясыть. В итоге победителем стал волк Стоун, неясыть заняла второе место, а «бронзовым медалистом» стал аксолотль. Стоун приехал в Екатеринбург в 2006 году из Новосибирска. Он обладатель кроткого характера, но во время охоты он превращается в сильного и ловкого хищника.

По словам сотрудников зоопарка, гривистый волк обитает в Южной Америке, населяя открытые равнины, поросшие травой и кустарниками. Обладает необычным и запоминающимся внешним обликом: благодаря рыжей шерсти и изящному строению напоминает скорее лисицу, а длинные ноги являются результатом приспособления к условиям обитания: они приподнимают его над высокой травой для того, чтобы обозревать окрестности.