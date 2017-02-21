Редакция федерального СМИ хочет подать в суд на Евгения Ройзмана за его высказывания о журналистах

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017
— Пресс-служба Екатеринбургской городской Думы не комментирует личные высказывания Евгения Вадимовича Ройзмана, опубликованные на его личной странице в социальных сетях, — пояснили в администрации города.
— Проблема нынешней власти и в том, что в России находятся на руководствующих позициях люди, подобные Ройзману, а вышестоящая власть позволяет им оскорблять как журналистов, так и других чиновников. Что уж говорить о простых гражданах, к примеру бабушках, которых убивают за квартиры. Надеюсь, что администрация президента отреагирует на такие гнусные вольности Евгения Ройзмана. Думаю, что сейчас перед СЖР стоит задача активизировать работу по недопущению подобных случаев, — заявила Ura.ru секретарь Союза журналистов России Анастасия Кашеварова.
- Она сама работает в медиахолдинге Life и уже задумалась о том, чтобы подать в суд на Ройзмана.