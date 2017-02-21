Экспертиза показала, от чего умер четырехлетний ребенок в Нижнем Тагиле

Мальчика обнаружила мертвым мама.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

Результаты медицинской экспертизы показали, что смерть четырехлетнего ребенка, который скончался в Нижнем Тагиле 20 февраля, наступила в результате удушения рвотными массами, сообщает tagilcity 21 февраля.

По данным агентства «Между строк», мальчик был серьезно болен - у него не действовали ноги и шея. Семья, в которой, кроме этого ребенка, воспитываются еще двое детей, считается благополучной. Сейчас следователи опрашивают очевидцев и проверяют медицинские документы, а также проверяют условия, в которых жил мальчик.