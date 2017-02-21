Экспертиза показала, от чего умер четырехлетний ребенок в Нижнем Тагиле

Мальчика обнаружила мертвым мама.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017
Результаты медицинской экспертизы показали, что смерть четырехлетнего ребенка, который скончался в Нижнем Тагиле 20 февраля, наступила в результате удушения рвотными массами, сообщает tagilcity 21 февраля.
Предварительная версия смерти четырехлетнего мальчика - механическая асфикция рвотой. Ребенок захлебнулся рвотными массами во сне, когда спал на диване вместе со своей мамой. Проснувшись, женщина обнаружила сына мертвым.
По данным агентства «Между строк», мальчик был серьезно болен - у него не действовали ноги и шея. Семья, в которой, кроме этого ребенка, воспитываются еще двое детей, считается благополучной. Сейчас следователи опрашивают очевидцев и проверяют медицинские документы, а также проверяют условия, в которых жил мальчик.
- В конце января в Свердловской области погиб шестимесячный ребенок. Мальчик находился на искусственной вентиляции легких в течение пяти месяцев – самочувствие ребенка резко ухудшилось после двух прививок.