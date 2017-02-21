В Нижнем Тагиле полиция ищет 10-летнюю школьницу

Девочка ушла в школу и пропала.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

В Нижнем Тагиле пропала 10-летняя девочка – она ушла в школу и не вернулась, сообщает tagilcity.ru сегодня, 22 февраля.

Весь состав полиции Нижнего Тагила ориентирован на розыск школьницы, пропавшей утром 20 февраля. Ученица четвертого класса Анастасия Носкова ушла на занятия в школу № 41, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Полицейские обходят торговые точки и места, где могут собираться школьники, опрашивают горожан и проверяют соцсети. Известно, что раньше девочка не уходила из дома, не состояла на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Девочку в одиночку воспитывает мама. Семья проживает в Дзержинском районе города.