Ушла гулять и не вернулась: в Свердловской области пропала девочка-подросток

Полиция третий день ищет 16-летнюю Кристину.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017
В Серове полиция разыскивает 16-летнюю Кристину Долингер, пропавшую 19 февраля, сообщили в областном управлении МВД сегодня, 22 февраля.
Кристина ушла из дома вечером 19 февраля - девочка отпросилась у родных погулять. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
На вид Кристине 15-16 лет, телосложение среднее, рост 160 сантиметров, светлые волосы до плеч, овальное лицо, светлые глаза, тонкие губы. В день исчезновения на девочке были темно-коричневый пуховик с рисунком в виде тигра, синие джинсы, белая шапка, замшевые коричневые ботинки.
- Если вы владеете информацией о местонахождении Кристины, обращайтесь в Серовский отдел полиции по телефонам 02, (34385)9-02-20 - дежурная часть, либо в подразделение по делам несовершеннолетних - 8(34385)9-03-24.