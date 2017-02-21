В Свердловской области появится первый гастрономический путеводитель

О необходимости его создания заявили в региональном Центре развития туризма.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

Первый гастрономический путеводитель по Свердловской области может появиться до конца 2017 года, сообщает ТАСС 21 февраля со ссылкой на главу областного Центра развития туризма Эльмиру Туканову.

По словам Эльмиры Тукановой, вопрос о разработке путеводителя с рецептами и местами приготовления традиционных блюд Урала обсуждается давно. Уральскую кухню выделить сложно, так как на Урале проживают разные народы и каждый имеет свои традиции в приготовлении пищи

Первый гастрономический путеводитель по Среднему Уралу будет создан к концу 2017 года при благополучном стечении обстоятельств, сообщила Эльмира Туканова.

В путеводителе будут собраны не только рецепты, но и уникальные места, где можно попробовать блюда уральской кухни.

В разработке путеводителя примут участие специалисты из Федерации рестораторов и отельеров, для которых будет проведен информационный тур по Свердловской области.

Интервью НАШЕЙ с екатеринбургскими рестораторами об уральской кухне читайте здесь.

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