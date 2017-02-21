Екатеринбургские школьники сняли многосерийный фильм о «группах смерти»

С помощью киноленты юные актеры стараются помочь сверстникам отказаться от рокового шага.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

Идея снять сериал пришла к екатеринбуржцам после того, как новостные ленты заполонили сообщения о самоубийствах молодежи, сообщает ural.kp.ru 22 февраля. Трагедии не обошли стороной и уральскую столицу. Юные актеры из детской киностудии «Галилей» вместе с руководителем Варварой Брылиной решили насколько это возможно противостоять «группам смерти».

Сценарий для картины написала преподаватель творческого объединения, а роли исполнили семь учеников. Сериал получил название «Ловушка для китов». Именно изображения самого большого обитателя планеты используют в качестве символа «группы смерти».

Главная героиня фильма – 15-летняя Женя. Ее друг расследует череду самоубийств в городе. Вместе с приятелем юный следователь находят способ помощи детям, которые попали на крючок «китов». Но в это время главная героиня из-за личных переживаний и проблем сама попадает в «группу смерти».