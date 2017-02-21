Школа Белоярского района выплатит ученику 34 тысячи рублей за травму на уроке

Год назад школьник на уроке физкультуры сломал руку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

Дело было рассмотрено в Свердловском областном суде, сообщает ural.kp.ru 22 февраля.

Травму школьник получил в декабре 2015 года. Во время прыжка через снаряд, малчик сломал предплечье. Пострадвшего доставили в больницу и наложили гипс.

Как пояснила пресс-служба Свердловского областного суда, ранее мальчик получил перелом правой руки в секции по греко-римской борьбе. По этой причине на год школьника освободили от уроков физкультуры. Однако со сменой классного руководителя ребенок был допущен к занятиям.

Отец мальчика подал иск с требованием выплаты денежной компенсации за причиненный вред здоровью ребенка. Районный суд вынес решение взыскать с общеобразовательного учреждения 34 400 рублей. В школе с вердиктом не согласились и обратились в областной суд, но там решение коллег оставили без изменения.