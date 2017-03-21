Научить машину понимать: ученый из УрФУ получил грант размером 20 тысяч долларов на создание искусственного интеллекта

27-летний Усталов проводит исследования в области компьютерной лингвистики.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

В Екатеринбурге молодой ученый получил грант от Microsoft на 20 тысяч долларов на разработку своего проекта о создании искусственного интеллекта. Он со своими коллегами разрабатывает методы, которые позволят улучшить качество понимания компьютером текста и связей между словами, написал 14 марта журнал «Наука Урала».



27-летний ученый проводит исследования в области компьютерной лингвистики. Он составляет словарь, позволяющий компьютеру распознавать тексты и составлять связи между словами и их смыслом. Грант от компании Microsoft в размере 20 тысяч долларов позволил получить доступ к специальной инфраструктуре в облачной платформе, что поможет в дальнейшей работе.

— Я занимаюсь компьютерной лингвистикой и задачами машинного понимания текста. Поясню на примере: имеется некий текст, в котором есть слова, и машине нужно определить, в каких значениях употреблены эти слова и какие существуют между ними смысловые связи. В частности, речь может идти о родо-видовых отношениях, допустим: человек — это и млекопитающее, и личность. Возможность точнее определить понятия позволяет лучше представить, о чем тот или иной документ. В целом такие задачи помогают машине понимать тексты и взаимоотношения объектов реального мира. В этой сфере главная задача — «объяснить» машине, как устроен мир, — рассказал «НУ» Дмитрий.

Как отметил Усталов, средств грата им хватит ровно на год.