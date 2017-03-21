На Avito появилось объявление о продаже недостроенной екатеринбургской телебашни за 653 миллиона рублей

Как пояснили организаторы торгов, таким образом они хотят привлечь внимание потенциальных покупателей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

Объявление о продаже недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга за 652,8 миллиона рублей появилось на сайте бесплатных объявлений Avito вечером 21 марта.

«Земельный участок площадью 46 822 кв. метра, с расположенным на нем объектом незавершенного строительства – радиотелевизионной передающей станцией по адресу: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 15», – говорится в тексте объявления.

Фото: www.avito.ru

Согласно данным, указанным в объявлении, информацию разметило ЗАО "Сбербанк-АСТ". Как пояснили в компании, которая специализируется на проведении электронных торгов по продаже как коммерческого, так и государственного имущества, объявления на Avito было опубликовано лишь с целью привлечения внимания.

– Сайты объявлений используются как информационные площадки. Таким образом мы хотим привлечь внимание потенциальных покупателей. На самом деле телебашня продается через конкурс, – цитирует представителя ЗАО "Сбербанк-АСТ" агентство "Интерфакс-Урал".