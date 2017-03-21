На Avito появилось объявление о продаже недостроенной екатеринбургской телебашни за 653 миллиона рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017
Объявление о продаже недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга за 652,8 миллиона рублей появилось на сайте бесплатных объявлений Avito вечером 21 марта.
«Земельный участок площадью 46 822 кв. метра, с расположенным на нем объектом незавершенного строительства – радиотелевизионной передающей станцией по адресу: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 15», – говорится в тексте объявления.
Фото: www.avito.ru
Согласно данным, указанным в объявлении, информацию разметило ЗАО "Сбербанк-АСТ". Как пояснили в компании, которая специализируется на проведении электронных торгов по продаже как коммерческого, так и государственного имущества, объявления на Avito было опубликовано лишь с целью привлечения внимания.
– Сайты объявлений используются как информационные площадки. Таким образом мы хотим привлечь внимание потенциальных покупателей. На самом деле телебашня продается через конкурс, – цитирует представителя ЗАО "Сбербанк-АСТ" агентство "Интерфакс-Урал".
- Напомним, что в феврале 2017 года фонд имущества Свердловской области выставил самый известный екатеринбургский долгострой и и участок, на котором он расположен, на аукцион.
- Торги состоятся 27 апреля 2017 года. Но заявки на участие в аукционе, который пройдет в электронной форме, принимаются до 24 апреля.
- В качестве потенциального покупателя ранее называлась компания "Атомстройкомплекс", руководитель которой уже рассказывал о том, что могут сделать с недостроенной башней.