На водохранилище под Екатеринбургом откололась льдина с сотней рыбаков

Идет спасательная операция.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

На Белоярском водохранилище откололась льдина, на которой находятся около 100 рыбаков, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области сегодня, 22 марта.

Сотрудники МЧС увидели отколовшуюся льдину во время планового патрулирования водохранилища. По предварительным данным, на льдине находятся примерно 100 рыбаков, сейчас на водохранилище идет спасательная операция.

Размер льдины – 2 на 1 километр, она находится на расстоянии не более 15 метров от берега. Спасатели эвакуируют рыбаков на катере с воздушной подушкой и на моторном катере. Дополнительно к месту ЧП направляются спасатели с плавсредствами из Уральского поисково-спасательного отряда и областной Службы спасения. В МЧС отмечают, что сил и средств для спасения рыбаков достаточно.