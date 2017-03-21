Озвучена сумма на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловские депутаты предложили попросить помощи у китайцев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

Для Екатеринбурга разработана концепция строительства второй ветки метро на девять станций. Об этом 22 марта 2017 года сообщил на своей странице депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер.

По его словам, строительство второй ветки метро протяженностью 10,6 км обойдется на сумму 90,7 млрд рублей. Прорыть подземку за свой счет, отмечает Вегнер, город не сможет.

— Ранее строительство велось в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года», с привлечением средств областного бюджета. Заявки на софинансирование строительства направлены в государственные программы на уровне федерации, получены отказы, — написал депутат.

Поскольку федерация отказалась финансировать вторую ветку, то власти Екатеринбурга «прорабатывают возможности реализация проекта с учетом частных инициатив». Вегнер в этой связи предложил обратиться к китайцам.