Озвучена сумма на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017
Для Екатеринбурга разработана концепция строительства второй ветки метро на девять станций. Об этом 22 марта 2017 года сообщил на своей странице депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер.
По его словам, строительство второй ветки метро протяженностью 10,6 км обойдется на сумму 90,7 млрд рублей. Прорыть подземку за свой счет, отмечает Вегнер, город не сможет.
— Ранее строительство велось в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года», с привлечением средств областного бюджета. Заявки на софинансирование строительства направлены в государственные программы на уровне федерации, получены отказы, — написал депутат.
Поскольку федерация отказалась финансировать вторую ветку, то власти Екатеринбурга «прорабатывают возможности реализация проекта с учетом частных инициатив». Вегнер в этой связи предложил обратиться к китайцам.
- В ноябре 2016 года стало известно, что вторая ветка пройдет от ВИЗа до ЖБИ. Конечные станции будут называться «Металлургическая» и «Каменные Палатки».
- Вторая ветка метро будет короче по сравнению со схемой на сайте Екатеринбургского метрополитена. В этом плане конечной станицей на ВИЗе является «Верх-Исетская». «Металлургическая» спроектирована предпоследней станцией. На работы, связанные с возведением второй ветки, как следует из документа, власти города располагают 650,4 млн рублей. Денег из федерального бюджета в этой сумме нет.
- Бывший мэр Екатеринбурга, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий 22 сентября 2016 года заявил, что у федерального бюджета в настоящее время нет денег для строительства метро в Екатеринбурге.