Полиция нашла подростков, напавших на школьников в центре Екатеринбурга

Троих несовершеннолетних допросили, еще один разыскивается.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

Полиция установила личности всех участников драки на улице Малышева в Екатеринбурге, сообщили в городском управлении МВД сегодня, 22 марта.

По факту драки между подростками возбуждено уголовное дело. В рамках его расследования полицейские допросили трех участников конфликта, который произошел 18 марта возле кафе на улице Малышева, 36, где группа молодых людей напала на нескольких школьников и избила их.

Во время допроса несовершеннолетние подтвердили, что между ними и тремя школьниками 2000 года рождения произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Они также заявили, что не являются бандой, о чем ранее сообщали СМИ.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», подозреваемыми по нему проходят два молодых человека 2001 года рождения, проживающие в Арамили. Оба находятся под подпиской о невыезде, свою вину подростки признали.

Друга подозреваемых допросили как свидетеля, еще одного участника драки разыскивают полицейские. В УМВД также отметили, что подростки характеризуются положительно по месту жительства и учебы, на учете в органах не стоят.

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