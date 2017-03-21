Суд проверит законность повышения цен на проезд в Екатеринбурге

16+ Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»

Дата судебного заседания будет известна в ближайшие дни. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017 Свердловский областной суд проверит, насколько законно была повышена стоимость проезда в городском транспорте Екатеринбурга, сообщает «Уралинформбюро» 22 марта. В областном суде приняли иск депутата гордумы Эдуарда Мансурова, чье заявление не принимали со 2 февраля из-за неточностей в документах. Депутат требует признать необоснованным повышение платы за проезд в транспорте. Дата рассмотрения иска судом будет назначена в ближайшее время. Мансуров полагает, что во время судебного процесса должна всплыть финансовая документация трамвайно-троллейбусного управления и муниципального автобусного предприятия, которые занимаются пассажирскими перевозками в Екатеринбурге. Эти документы не выкладываются в открытый доступ, даже депутаты не могут получить конкретные расчеты по этому вопросу. Документация должна продемонстрировать, было ли повышение платы обоснованным. Последний раз стоимость проезда в городском транспорте повысили 1 февраля 2017 года на два рубля. Сейчас цена проезда составляет 28 рублей. Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

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