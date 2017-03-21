В центре Екатеринбурга горит здание Дома быта «Новость» на улице Радищева

Здание какое-то время пустовало.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017
В центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц Радищева – Шейнкмана горело здание Дома быта «Новость». Информацию об этом сообщили читатели «Нашей Газеты» и подтвердили в МЧС по Свердловской области
На месте работали пожарные
По сообщениям очевидцев, на место приехало несколько пожарных машин, была замечена даже скорая.
Здание в последнее время пустовало
Известно, что здание бывшего Дома быта некоторое время не эксплуатировалось. По данным МЧС, площадь возгорания – 40 квадратных метров.