В центре Екатеринбурга горит здание Дома быта «Новость» на улице Радищева

Здание какое-то время пустовало.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

В центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц Радищева – Шейнкмана горело здание Дома быта «Новость». Информацию об этом сообщили читатели «Нашей Газеты» и подтвердили в МЧС по Свердловской области

На месте работали пожарные

По сообщениям очевидцев, на место приехало несколько пожарных машин, была замечена даже скорая.

Здание в последнее время пустовало

Известно, что здание бывшего Дома быта некоторое время не эксплуатировалось. По данным МЧС, площадь возгорания – 40 квадратных метров.