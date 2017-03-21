В центре Екатеринбурга майор в отставке вышел на пикет с плакатом «Димон берет?»

Владимир Кадцын требует от российских властей реакции на расследование Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией, касающееся Дмитрия Медведева.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

В центре Екатеринбурга 22 марта возле областного управления МВД майор ГУФСИН в отставке Владимир Кадцын провел одиночный пикет с плакатом «Димон берет?». Фото пикетчика опубликовали в соцсетях очевидцы.

Активист решил провести пикет из-за отсутствия реакции российских властей на расследование Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. На днях видео, сделанное по итогам расследования, было опубликовано на канале в YouTube, на сегодня ролик, рассказывающий о домах и владениях (а также их стоимости) премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, посмотрели более 10 миллионов человек.

По словам активиста, Навальный ему не очень симпатичен, однако расследование Алексея и ФБК внушает ему доверие, передает Znak.com. Владимир решил выйти на пикет, чтобы показать, что в России есть граждане, которые готовы поддержать достоинство страны.

На пикете майор в отставке стоял возле здания ГУ МВД в офицерской шапке-ушанке с красной лентой и с плакатом, на котором большими буквами было написано: «Димон берет?» Фраза перекликается с названием видео, опубликованного ФБК: «Он вам не Димон».

Одиночный пикет Владимира длился полчаса, сотрудники правоохранительных органов на него внимания не обращали.

В расследовании Навального и ФБК утверждается, что Медведев незаконно получил от российских бизнесменов различные материальные блага на общую сумму 70 миллиардов рублей.

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