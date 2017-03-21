В Екатеринбурге закрывается один из старейших ночных клубов города, где был популярен стриптиз

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

В Екатеринбурге закрывается один из «долгожителей» ночной жизни города. Ночной клуб Luna 1 апреля проводит свою последнюю вечеринку, сообщили организаторы на своей странице в соцсети.

Клуб расположен в развлекательном центре «Луна» на Сибирском тракте, раньше он носил название «Луна-2000». Открылся он в Екатеринбурге 17 лет назад. Вечеринки там проходили обычно по четвергам, пятницам и субботам, главной фишкой был мужской и женский стриптиз, а также музыка 80-х и 90-х.

— Ровно 17 лет назад наш ночной клуб открыл свои двери, за которыми проходили невероятные и безумные вечеринки. Но, как и все хорошее, эта история подошла к концу. Мы приглашаем старых друзей и будем рады видеть новых. Ждем всех, кто успел за это время полюбить наш клуб, провести в нем лучшие вечера, познакомиться со своими вторыми половинками, забыть все, — написали организаторы в анонсе к последней вечеринке.

В развлекательном центре «Луна» также работают каток, боулинг, бильярд, караоке-бар и детские секции, рядом есть гостиница.