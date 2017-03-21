В Екатеринбурге полицейских, пожарных и врачей заставят учить английский к ЧМ-2018

После обучения специалисты будут сдавать экзамены.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

В Екатеринбурге сотрудников полиции и медиков, а также всех специалистов, которые будут задействованы во время матчей ЧМ-2018, заставят учить иностранные языки, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области 22 марта.

Пожарных, медиков, полицейских и спасателей будут обучать иностранным языкам к ЧМ-2018

Специалисты, которые будут привлечены к работе во время матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге, обязаны обладать необходимыми для этого знаниями, в том числе в иностранных языках – то есть владеть ими в достаточном объеме, сообщили в департаменте. Такую задачу поставил губернатор области Евгений Куйвашев.

Поэтому в рамках подготовки к мундиалю сотрудники полиции, пожарной службы, МЧС, отелей и гостиниц, а также медработники будут проходить обучение по разным направлениям: для специалистов будут организованы тренинги по обеспечению безопасности во время массовых мероприятий, курсы иностранных языков и другие обучающие мероприятия.

После обучения специалисты сдадут экзамены

По итогам обучения специалистов ждут экзамены, на которых они должны будут подтвердить свои знания. Во время работы в дни матчей сотрудникам служб также будут помогать волонтеры, знающие иностранные языки.

В Администрации Екатеринбурга сообщили, что уже подготовлены типовые разговорники для специалистов, которые будут работать во время мундиаля.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Казани, Сочи, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге. В уральской столице пройдет четыре матча группового этапа турнира.

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