В Екатеринбурге пройдет субботник против рака

Для записи необходимы полис ОМС и паспорт.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

В эту субботу, 25 марта, в поликлинниках Екатеринбурга состоится очередной «Субботник против рака».

Записаться на приём к терапевту, гинекологу, дерматовенерологу и хирургу можно по телефону единой городской регистратуры +7 (343) 204-76-76. Запись ведется в поликлинники по месту жительства. С собой при обращении к врачу нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Субботник пройдет в следующих поликлинниках: