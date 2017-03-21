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В Екатеринбурге пройдет субботник против рака

В Екатеринбурге пройдет субботник против рака
16+
Фото: из архива НАШЕЙ
Для записи необходимы полис ОМС и паспорт.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

В эту субботу, 25 марта, в поликлинниках Екатеринбурга состоится очередной «Субботник против рака».
Записаться на приём к терапевту, гинекологу, дерматовенерологу и хирургу можно по телефону единой городской регистратуры +7 (343) 204-76-76. Запись ведется в поликлинники по месту жительства. С собой при обращении к врачу нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Субботник пройдет в следующих поликлинниках:
  • Ленинский район: ЦГКБ № 6, пер. Сапёров, 3
  • Кировский район: ЦГБ № 7, ул. Сыромолотова, 19
  • Октябрьский район: ЦГКБ № 1, пр. Ленина, 52
  • Верх-Исетский район: ЦГБ № 2, ул. Московская, 2; МО «Новая больница», ул. Заводская, 29
  • Железнодорожный район: ЦГБ № 3, ул. Бебеля, 160
  • Орджоникидзевский район: ЦГКБ № 23, ул. Старых Большевиков, 9; Екатеринбургский консультативно-диагностический центр, пер. Суворовский, 5
  • Чкаловский район: ЦГКБ № 20, пер. Короткий, 2; ЦГКБ № 24, пер. Рижский, 16, ул. Ак. Шварца, 14.
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Администратор, 22.03.2017, 08:45
Тэги: Медицина
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