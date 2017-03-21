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В Екатеринбурге школьница пыталась покончить с собой после рассказа учителя о «Синем ките»

В Екатеринбурге школьница пыталась покончить с собой после рассказа учителя о «Синем ките»
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Полицейские успели остановить девочку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

В Екатеринбурге школьница пыталась спрыгнуть с крыши, но была остановлена полицейскими, сообщает Life.ru 22 марта.
 
Девочка собиралась спрыгнуть с многоэтажного дома на улице Совхозной в Екатеринбурге. Накануне в школе, где учится девочка, учитель во время классного часа рассказал детям об опасной игре «Синий кит», которая распространяется в соцсетях и подталкивает подростков к самоубийству. 
 
Услышав от учителя об этой игре, девочка решила зайти на страницы в соцсетях, посвященные «Синему киту», при этом в саму игру она не вступала. После девочка сбежала из дома, решив покончить с собой, поскольку, как она позже пояснила полицейским, не хочет жить. 
 
Перед попыткой совершить суицид школьница в течение полугода находилась в подавленном состоянии. В полиции отметили, что девочку разыскивали в связи с заявлением родителей о пропаже. Ее успели найти до того, как школьница совершила роковой шаг, после чего девочку вернули домой. 
  • Правоохранительные органы проводят проверку. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 22.03.2017, 13:50
Тэги: Дети, Происшествия
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