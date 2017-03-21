В Кольцово задержали соратника Куковякина, который с 2004 года был в международном розыске за мошенничество

Юрия Косарева поймали, как только он приземлился в аэропорту в Екатеринбурге рейсом из Дубая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

В Свердловской области во вторник, 21 марта, задержали соратника Куковякина , бывшего члена ОПС «Уралмаш», который с 2004 года был в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе СКР. Он был причастен к похищению 2,6 миллиона у тавдинского завода.

Как сообщил заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Алексей Соколов, 54-летний Юрий Косарев задержан вечером 21 марта 2017 года в ходе спецоперации, которую провели сотрудники НЦБ Интерпола ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Его удалось задержать в Кольцово сразу после прилета из Дубая.

Мужчина в 2004 году был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору вместе с Александром Куковякиным, Сергеем Багреевым и Фанией Наяновой. По версии следствия, в результате создания поддельных документов, принадлежащих ОАО «Тавдинский гидролизный завод» (ОАО «ТГЗ»), ими было похищено более 2,6 миллиона рублей.

— С учетом того, что Косарев скрылся от органов следствия, ему было заочно предъявлено соответствующее обвинение, судом также заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Задержанный на основании заочного решения Октябрьского районного суда Косарев уже помещен под стражу в СИЗО № 1 города Екатеринбурга. В ближайшее время следователем СКР запланировано проведение с участием задержанного комплекса следственных и иных процессуальных действий, направленных на завершение расследования данного уголовного дела, — уточнили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

В отношении соучастников Косарева суд уже вынес несколько обвинительных приговоров. В 2007 году Сергей Багреев был приговорен по ч.1 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения) и п.п.«а»,«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения) – к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В 2008 году Фания Наянова была приговорена по ч.4 ст.159 УК РФ к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В феврале 2016 года 55-летний Александр Куковякин также был признан виновным в хищении более 2,6 миллиона рублей, принадлежавших ОАО «Тавдинский гидролизный завод», когда всем его работникам перестали выплачивать зарплаты. Он был приговорен по ч.4 ст.159 УК РФ и п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Он также был в международном розыске и летом 2015 года он был задержан на территории ОАЭ и экстрадирован в Россию.

И Косарев, и Куковякин являются членами печально известной ОПС «Уралмаш». Косарев был наемным менеджером ОПС «Уралмаш», по информации СМИ, помогавший сообществу в организации захватов свердловских предприятий.