Вместо бэби-бокса? В Екатеринбурге в детской поликлинике стоит «коляска отказных детей»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017
В Екатеринбурге в детской поликлинике жители нашли коляску для «отказных детей». Как рассказал НАШЕЙ екатеринбуржец Кирилл Потапов, детская коляска стояла в тамбуре в больнице № 5 20 марта с запиской и накрытая одноразовой пеленкой.
— В этой больнице нет бэби-бокса, но есть вот такая коляска. На самом деле, меня, как здравомыслящего человека, немного шокировала такая картина. Насколько я знаю, в бэби-боксах должны соблюдаться определенные условия. Но в тамбуре медицинского учреждения очень прохладно, ведь это неотапливаемое помещение, — сообщил Кирилл в своем ЖЖ.
— Если это для местных отказников, то зачем ее хранить в тамбуре, зачем подписывать? Просто непонятная ситуация. А если работает как бэби-бокс — то вообще нонсенс, такие условия, — отметил Кирилл.
— Нет повода для волнений. Это обычная уличная коляска, для тех деток, от которых отказались мамы и которые лежат у нас в больнице, пока их вывозят погулять. Коляска стоит у нас давно, никаких жалоб не было. Никто своих детей тут не оставляет, это не бэби-бокс, — рассказали работники стационара поликлиники.
- Исполняющий обязанности главврача пока недоступен для комментариев.
- После выступления Мизулиной мнения екатеринбуржцев о пользе или вреде бэби-боксов разделились.
- В Екатеринбурге пока работает всего один бэби-бокс — в храме на Ленина.
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