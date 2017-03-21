Вместо бэби-бокса? В Екатеринбурге в детской поликлинике стоит «коляска отказных детей»

Ее нашли прикованной к двери с запиской и простынкой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

В Екатеринбурге в детской поликлинике жители нашли коляску для «отказных детей». Как рассказал НАШЕЙ екатеринбуржец Кирилл Потапов, детская коляска стояла в тамбуре в больнице № 5 20 марта с запиской и накрытая одноразовой пеленкой.

— В этой больнице нет бэби-бокса, но есть вот такая коляска. На самом деле, меня, как здравомыслящего человека, немного шокировала такая картина. Насколько я знаю, в бэби-боксах должны соблюдаться определенные условия. Но в тамбуре медицинского учреждения очень прохладно, ведь это неотапливаемое помещение, — сообщил Кирилл в своем ЖЖ.

В разговоре с корреспондентом НАШЕЙ мужчина уточнил, что был с ребенком в детской поликлинике № 5 на Онуфриева в понедельник, 20 марта, где и увидел в тамбуре прикованную к ручке двери обычную коляску, но со странной запиской «коляска отказных детей». Рядом никого не было. Он предположил, что это коляска для детей, от которых могут отказаться мамы. Около полугода назад такой коляски в тамбуре больницы не стояло.

— Если это для местных отказников, то зачем ее хранить в тамбуре, зачем подписывать? Просто непонятная ситуация. А если работает как бэби-бокс — то вообще нонсенс, такие условия, — отметил Кирилл.

НАШЕЙ удалось дозвониться до стационара поликлиники, в тамбуре которой стоит коляска.

— Нет повода для волнений. Это обычная уличная коляска, для тех деток, от которых отказались мамы и которые лежат у нас в больнице, пока их вывозят погулять. Коляска стоит у нас давно, никаких жалоб не было. Никто своих детей тут не оставляет, это не бэби-бокс, — рассказали работники стационара поликлиники.

Исполняющий обязанности главврача пока недоступен для комментариев.

После выступления Мизулиной мнения екатеринбуржцев о пользе или вреде бэби-боксов разделились.

В Екатеринбурге пока работает всего один бэби-бокс — в храме на Ленина.