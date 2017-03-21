Ищут родных: в Нижнем Тагиле около мусорных баков нашли пожилую женщину с амнезией после инсульта

Полиция просит помочь связаться с семьей пенсионерки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

В Нижнем Тагиле на улице нашли женщину, которая лежала около мусорных баков на улице Черемшанской. Ее доставили в больницу с признаками инсульта. Теперь пожилая тагильчанка ждет своих родных: она потеряла память, написал Tagilcity.ru 22 марта 2017 года.

Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность пенсионерки, которую нашли прохожие в прошлый вторник, 14 марта, около мусорных баков по улице Черемшанской. Пожилой женщине стало плохо, и она упала прямо в снег. Бабушка была госпитализирована в Демидовскую городскую больницу. В сосудисто-неврологическом отделении женщину осмотрели медики и установили ей диагноз инсульт.

— В результате нарушения мозгового кровообращения пенсионерка потеряла память. Она смогла лишь сказать, что ее зовут Лидия Павловна. Предположительно, ее фамилия Данилова. Как она оказалась в этом районе и где живет, женщина сказать не может, уточнили в полиции Нижнего Тагила.