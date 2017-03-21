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В Свердловской области у женщины за долги забрали КАМАЗ, который она прятала на авторынке

В Свердловской области у женщины за долги забрали КАМАЗ, который она прятала на авторынке
16+
Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
Хозяйка задолжала 1 миллион рублей по кредитам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

В Белоярском районе судебные приставы арестовали грузовик за долги местной жительницы. Она скрывалась от суда и держала на стоянке свое имущество, сообщили 22 марта в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
 
В Белоярский районный отдел судебных приставов УФССП России по Свердловской области поступил исполнительный документ в отношении 56-летней свердловчанки, которая задолжала по кредитам на сумму более 1 миллиона рублей. Исполнительный документ предусматривал взыскание данной суммы путем  изъятия имущества женщины, автомобиля КамАЗ.   
 
 
Должнице до этого неоднократно вручалось требование о предоставлении транспортного средства для составления акта описи и ареста. Но женщина утверждала, что КамАЗ «ходит» где-то на севере, где конкретно находится и что перевозит, она не поясняла.
 
Однако КАМАЗ был обнаружен на авторынке с заклеенными номерами. Туда судебные приставы-исполнители и выехали для ареста и изъятия автомобиля. Был вызван тягач-эвакуатор, КАМАЗ отбуксировали к месту хранения арестованного имущества в Екатеринбург.
 
Во время совершения исполнительных действий должнице позвонили и сообщили, что машину арестовали судебные приставы. Но женщина так и не появилась, и на связь с должностными лицами не вышла.
 
КАМАЗ был передан представителю банка.

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Марина Подкорытова, 22.03.2017, 12:30
Тэги: Суд, Деньги, Авто
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