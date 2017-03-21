В Свердловской области подростки, насиловавшие несколько месяцев 10-летнего мальчика, выплатят ему 400 тысяч рублей

Сами они переведены в школу закрытого типа.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017
На Урале в поселке Бобровский 10-летнему мальчику, которого полгода насиловали подростки, их родители должны заплатить компенсацию в 400 тысяч рублей, написала КП-Екатеринбург 22 марта 2017 года.
Прошло уже больше шести месяцев с того времени, как полиция завершила расследование. Свердловский суд обязал семьи насильников выплатить по 100 тысяч рублей компенсации пострадавшему мальчику в качестве компенсации за лечение.
— Я отказывалась вообще иметь с ними дело, но прокурор настояла. Суд в итоге согласился с обвинением. Я бы лучше вместо денег упрятала их на больший срок! Они мне потом ходили, угрожали, что не будут выплачивать, но мне плевать на деньги. Лишь бы сына больше никто не трогал, — рассказала мама пострадавшего.
Школьник прошел курс психотерапии в Свердловской области и уже вернулся домой в поселок. Родители собираются съездить с ним на отдых в детский лагерь.
— Сын хотя бы говорить стал нормально, не заикается, уже не боится. Вот купили путевку в пионерлагерь под Каменском-Уральским. В ближайшее воскресенье уезжаем, — уточнила мама подростка.
Четверых насильников в поселке больше не видели. Все они, по решению суда, отправлены в школу закрытого типа, где будут жить и учиться в течение двух лет.
- В поселке Бобровском под Екатеринбургом четверо подростков, которым на момент преступлений не было даже 14 лет, в течение 7 месяцев насиловали ученика 4-го класса местной школы за сломанные им колонки. 10-летний мальчик тогда случайно разбил их технику. В итоге подростки каждый день ждали его за школой, чтобы получить деньги и поиздеваться над мальчиком.
- При этом они угрожали убить его брата и сестру, а потом и родителей, если он что-то расскажет.
- Старший друг мальчика заступился за него, побил хулиганов, а потом рассказал все полиции. Родители подростков при этом пожаловались на него за побои.
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