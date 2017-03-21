Ведущий и шоумен Александр Цариков поедет снимать роуд-муви в Америку

Также он будет вести оттуда радиоэфир.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

Ведущий и шоумен из Екатеринбурга Александр Цариков с коллегами планирует поехать в США, где будет снимать дорожное кино и вести небольшие «пятиминутки» на радио, написал он у себя в Facebook 22 марта.

— Мы с командой единомышленников отправляемся в США по пяти городам: Нью-Йорк, Бостон, Лас-Вегас, Сан-Франциско и Лос-Анжелес. Там мы будем снимать дорожное кино и вести ежедневный радиодневник, в котором будут интересные пятиминутные программки, их мы будем выводить в эфир! И если фильм будет в любом случае, то для радиоверсии я ищу спонсоров, — написал ведущий.

Программу решили назвать «Серебряный вождь» в честь своего радио.