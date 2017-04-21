Екатеринбуржцев, спасших ребенка, которого избивал отец, наградят

Следственный комитет разыскивает заступившихся за малыша мужчин.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.04.2017
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил найти екатеринбуржцев и наградить екатеринбуржцев, спасших четырехлетнего ребенка, которого посреди улицы избивал отец, сообщила 22 апреля официальный представитель СКР РФ Светлана Петренко.
Бастрыкин поручил свердловскому управлению СКР разыскать жителей Екатеринбурга, которые остановили мужчину, избивавшего своего маленького ребенка. Инцидент произошел 18 апреля на перекрестке улицы Красных Командиров и проспекта Космонавтов.
Пьяный отец несколько раз ударил своего четырехлетнего сына головой об асфальт, пока его не остановили случайные прохожие. Один из очевидцев ударил мужчину, от чего тот упал. Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения.
- Если бы его не остановили эти двое прохожих, то четырехлетний малыш мог погибнуть. Такая смелость и неравнодушие вызывают уважение. Председатель поручил представить этих мужчин к ведомственной награде Следственного комитета, - сообщили в СКР РФ.
Отца ребенка задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Подозреваемый находится под стражей.
- Следственное управление СК России по Свердловской области просит указанных граждан обратиться по телефонам: 8(343)360-45-44, 8-909-004-22-28 (телефоны исполняющего обязанности руководителя следственного отдела по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург Бабушкина Вячеслава Юрьевича), 8(343)360-45-30, 8-912-674-25-22 (телефоны следователя по особо важным делам Обожина Александра Юрьевича), а также по телефонам следственного отдела: 8(343)360-45-33, 8(343)360-45-90, 8(343)360-43-05, 8(343)360-43-08.
- Либо обратиться в следственный отдел по Орджоникидзевскому району по адресу: город Екатеринбург, улица Бульвар Культуры, 32, 3 этаж.