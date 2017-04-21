Строго секретно: в Екатеринбурге горожанам запретили снимать репетиции Парада Победы из-за угрозы террористической атаки

Военные деликатно просят екатеринбуржцев не публиковать снимки в Интернете.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.04.2017

В пятницу, 21 апреля, на Площади 1905 года прошла первая ночная репетиция Парада Победы.

Длилась она относительно недолго – менее двух часов. Перекрывали лишь Площадь 1905 года – от пересечения проспекта Ленина с улицей Вайнера до 8 Марта.

В первой репетиции было принято решение не задействовать военную технику, а устроить тренировку только для служащих. В ней принимали четыре «коробки» военных.

Подчиненные на ней ожидаемо чувствовали себя неуверенно под строгим натиском начальника. Из громкоговорителя то и дело доносились ремарки в духе: «Вы что, не слышали это песню? Зайдите на Youtube, послушайте».

Горожан на репетиции собралось в разы меньше, чем военных и сотрудников полиции. То ли сыграла свою роль погода, которая сегодня заметно испортилась, то ли первая репетиция не вызвала у них особого любопытства.

Самым интересным на первой репетиции стало то, что военные неожиданно запретили вести фото и видеосъемку.

Как пояснил журналисту НАШЕЙ военных с эмблемой «Вооруженные силы России» на груди, это связано с террористической угрозой.

- Поймите, мы не хотим, чтобы фотографии военнослужащих появились в Интернете. Террористическая угроза, военные действия в Сирии… Мы с удовольствием пригласим вас и всех желающих на Парад Победы 9 мая и позволим снимать, но сейчас не нужно этого делать, - пояснил военный.

По его словам, военными была дана команда, в том числе, сотрудникам полиции пресекать горожан, включающих камеры на фотоаппаратах и мобильных телефонах.

Отметим, ранее о подобных ограничениях журналистам не сообщалось.