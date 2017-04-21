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Пытался проскочить на «красный»: в Екатеринбурге пьяный водитель устроил ДТП

Пытался проскочить на «красный»: в Екатеринбурге пьяный водитель устроил ДТП
16+
Фото: Служба спасения «Сова»
Авария произошла на перекрестке улиц Крауля и Токарей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.04.2017

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Крауля и Токарей в ночь на 22 апреля пьяный водитель «Шевроле» врезался в ВАЗ, сообщили в службе спасения «Сова». 
 
По словам очевидцев, водитель «Шевроле» находился в состоянии алкогольного опьянения. Он попытался ехал со стороны улицы Серафимы Дерябиной и попытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора. В это время перекресток проезжала «четырнадцатая», которая двигалась в сторону улицы Заводской. 
 
Один из водителей в результате столкновения получил ушиб ноги. Серьезных травм удалось избежать. 
 
 
  • На место ДТП выезжали сотрудники автоинспекции. Пострадавшие в столкновении машины увезли на эвакуаторах. 
  • Вечером 21 апреля на трассе под Талицей погиб 79-летний водитель. Мужчина не справился с управлением, в результате его «семерка» вылетела с дороги и врезалась в дерево.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 22.04.2017, 15:45
Тэги: ДТП, Фото
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