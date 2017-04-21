Пытался проскочить на «красный»: в Екатеринбурге пьяный водитель устроил ДТП

Авария произошла на перекрестке улиц Крауля и Токарей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.04.2017
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Крауля и Токарей в ночь на 22 апреля пьяный водитель «Шевроле» врезался в ВАЗ, сообщили в службе спасения «Сова».
По словам очевидцев, водитель «Шевроле» находился в состоянии алкогольного опьянения. Он попытался ехал со стороны улицы Серафимы Дерябиной и попытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора. В это время перекресток проезжала «четырнадцатая», которая двигалась в сторону улицы Заводской.
Один из водителей в результате столкновения получил ушиб ноги. Серьезных травм удалось избежать.
- На место ДТП выезжали сотрудники автоинспекции. Пострадавшие в столкновении машины увезли на эвакуаторах.
- Вечером 21 апреля на трассе под Талицей погиб 79-летний водитель. Мужчина не справился с управлением, в результате его «семерка» вылетела с дороги и врезалась в дерево.