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В Екатеринбурге ветерану ВОВ ампутировали ногу из-за отказа медиков в госпитализации

В Екатеринбурге ветерану ВОВ ампутировали ногу из-за отказа медиков в госпитализации
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Семья фронтовика пыталась добиться помощи врачей две недели.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.04.2017

В Екатеринбурге 93-летнему ветерану Великой Отечественной войне пришлось ампутировать ногу после того, как медики отказались госпитализировать его, сообщили в областном управлении Следственного комитета 21 апреля. Ведомство проводит доследственую проверку.

Родственники ветерана пытались вызвать врача несколько дней

Родные ветерана уверены, что ампутации ноги можно было бы избежать, если бы врачи оказали помощь ветерану должным образом. У 93-летнего мужчины начали гноиться ноги, однако медики не обращали внимания на это, рассказал сын ветерана Сергей. Сергей попытался записаться в пятницу, 31 марта, однако в больнице ему сообщили, что это можно сделать только в понедельник. А в субботу ветерану стало плохо.
 
Медики скорой помощи проверили у мужчины давление и пообещали, что врач придет в воскресенье. Однако в назначенный день медик не явился, вместо этого семье позвонили и попросили дождаться понедельника, сообщает «Комсомольская правда».

Врачи отказались госпитализировать ветерана с гноящейся ногой

В понедельник Сергей сам отправился в больницу. Вызванный им врач поставила диагноз «воспаление голени» и предложила вызвать скорую. После ветерана доставили в 40-ю больницу, где мужчине поставили диагноз «сухой некроз». Ногу почистили и выдали справку о том, что опухоли нет, заявив, что госпитализация не требуется. По словам Сергея, к тому моменту нога его отца была опухшая и гноилась.
 
Спустя два дня, в пятницу, состояние ветерана ухудшилось. Ему пришлось ждать врача все выходные, с понедельника его родные снова обратились в больницу, однако госпитализации удалось добиться только в четверг. В Свердловском областном госпитале вынесли вердикт - ампутация.
 
После операции санитарка госпиталя заявила родственникам ветерана, что ей некогда за ним ухаживать, и дала номер платной сиделки. Спустя неделю родным сообщили, что они должны забрать ветерана домой, несмотря на то, что у него не были сняты швы, а на спине появились пролежни, так как он лежал без антипролежнего матраса. 
  • Только после вмешательства прокуратуры 93-летнего ветерана войны оставили в госпитале. Родные пенсионера уверены, что ногу можно было сохранить, если бы не промедление медиков. Подавать в суд семья не хочет, опасаясь бюрократических проволочек. 
  • Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку.
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Маша Шмурыгина, 22.04.2017, 09:42
Тэги: Медицина
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