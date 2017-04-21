В Свердловской области в жилом доме обрушились перекрытия между этажами

Обрушение потолка произошло ночью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.04.2017

В Карпинске обрушились потолочные перекрытия в жилом многоквартирном доме на улице Ленина, сообщили в пресс-службе прокуратуры 22 апреля.

По предварительной информации, потолочное перекрытие между первым и вторым этажами рухнуло ночью. В квартире на первом этаже никто не проживал, жильцы квартиры на втором этаже не пострадали.

- Это было примерно в час ночи. Мы спали, но вдруг я услышала треск в стенах и на полу. На кухне он начал проседать. Я поняла, что оставаться здесь – смерти ждать. Собрала ребятишек, и мы среди ночи ушли в квартиру к моей прабабушке, - рассказала одна из жительниц дома, мать троих детей, местному изданию «Вечерний Карпинск».

Фото: vkarpinsk.info

Прокуратура начала проверку. Сотрудники ведомства устанавливают организацию, которая обслуживает этот дом. Кроме этого, будет дана оценка ненадлежащей эксплуатации дома управляющей компанией, а также будет установлено, проводился ли в доме капитальный или текущий ремонт и были ли соблюдены его сроки.