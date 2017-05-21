На одну меньше: суд признал управляющую компанию «Екатеринбург» банкротом

У нее набралось долгов в 109 миллионов рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017
Управляющая компания «Екатеринбург» официально признана банкротом. Об этом сообщается на официальном сайте арбитражного суда Свердловской области.
МУП «Водоканал» в сентябре 2016 года подало иск в суд о банкротстве АО «УК «Екатеринбург». Сумма требований кредиторов предприятия составляет 109 миллионов 32 тысячи рублей, выплатить долги УК не может.
- Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. В течение 10 дней с момента его принятия конкурсный управляющий, утверждаемый в качестве руководителя должника, обязан опубликовать важные сведения о банкроте и об открытом в отношении него конкурсном производстве.
- УК «Екатеринбург работала в городе с 2011 года. В 2016 году была замешана в скандале: тогда жильцы пожаловались, что в квитанции им вписывают строчки за видеонаблюдение и охрану парковки.