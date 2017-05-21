Два екатеринбуржца пойдут под суд за попытку продать самый большой в России изумруд

Стоимость драгоценного камня оценили в 2,7 миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело Николая Бирюкова и Ельмара Шахверанова, которые пытались незаконно продать изумруд весом 1,2 килограмма, сообщили в областной прокуратуре 22 мая.

По данным следствия, 27 сентября 2016 года Бирюков пришел в кафе восточной кухни на проспекте Ленина. С собой мужчина принес килограммовый изумруд, который он передал Шахверанову. Тот отправился с драгоценным камнем в вип-зал заведения, где его уже ждал желающий приобрести изумруд.