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Екатеринбург вошел в топ-5 самых перспективных мегаполисов России

Екатеринбург вошел в топ-5 самых перспективных мегаполисов России
16+
Фото: wikipedia.org
Уральскую столицу признали современным городом модернизационного типа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

Екатеринбург попал в пятерку самых перспективных российских мегаполисов, сообщили 22 мая в администрации города.
 
Рейтинг перспективных мегаполисов страны составил журнал «Русский репортер». При составлении рейтинга независимые эксперты оценивали социально-экономическое развитие городов с населением более 600 тысяч человек. Также проводились опросы среди жителей городов, которые должны были ответить на вопрос, почему им нравится или не нравится их город. 
 
Лидером рейтинга стала Тюмень, на втором месте - Краснодар, который пять лет занимал первое место в рейтинге. Третью строчку занял Ростов-на-Дону, чертвертое место досталось Екатеринбургу, пятое - Казани. Также в топ-10 попали Новосибирск, Красноярск, Пермь, Нижний Новгород и Уфа.
  • Екатеринбург эксперты охарактеризовали как современный город модернизационного типа, который может похвастаться хорошими зарплатами. 
  • Екатеринбург регулярно попадает в рейтинги - как положительные, так и не очень. Так, уральская столица входит в топ-10 российских городов-миллионников с самыми загруженными дорогами, в пятерку городов с самой опасной водопроводной водой и в десятку «самых пьющих» городов.
  • При этом Екатеринбург попал в топ-10 российских городов, популярных среди иностранцев, в десятку самых добрых городов России, в пятерку - самых комфортных, а также в топ-10 российских городов по качеству жизни. Кроме этого, уральская столица стала одним из самых привлекательных городов для туристов и попала в десятку самых музейных городов России.
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Маша Шмурыгина, 22.05.2017, 17:41
Тэги: Рейтинг, Жизнь в городе
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