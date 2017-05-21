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«Один раз попробуешь еду в Армении, и уезжать не захочется»: форвард «Урала» Эдгар Манучарян рассказал о родной кухне

«Один раз попробуешь еду в Армении, и уезжать не захочется»: форвард «Урала» Эдгар Манучарян рассказал о родной кухне
16+
Фото: Евгений Светлый / "Наша Газета"
Нападающий футбольного клуба приготовил свое любимое национальное блюдо, и поведал корреспонденту НАШЕЙ о своих кулинарных предпочтениях.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

21 мая футбольный клуб «Урал» завершил сезон, сохранив свою прописку в Премьер-Лиге без стыковых матчей. Поэтому сейчас у «шмелей» есть пара недель, чтобы немного отдохнуть перед очередными сборами. Но прежде, чем они  успели разлететься по курортам, корреспондент НАШЕЙ встретился с форвардом команды Эдгаром Манучаряном в одном из ресторанов Екатеринбурга, где спортсмен не только рассказал про армянскую кухню, но и сам приготовил свое любимое блюдо – долму. Правда, так как футболисту никогда не приходилось делать ее самому, ему помогал в этом шеф-повар ресторана SteakHouse Михаил Аракелов.

Так как Эдгар никогда в жизни не готовил долму, сначала он смотрел на виноградный лист как молодой отец на памперс, совершенно не понимая, что с ним делать.

– Мы, армяне, любим вкусно покушать, – заметил Эдгар в самом начале нашей встречи.  – И летом у нас все вкусно – овощи, сыр, лаваш, шашлык, толма – все, что хочешь! Приедешь один раз в Армению, попробуешь и уезжать не захочется.

– То есть все-таки правильно будет «толма», а не «долма»?

– Мы говорим «толма».

– Это повседневное блюдо или его готовят по каким-то особым случаям?

– Ну, я редко бываю дома. И, конечно, когда приезжаю, мама готовит. Чтобы вкус не забыл.

Правда, сейчас, Эдгару некогда будет съездить домой. Он сразу же отправится на сборы национальной команды Армении.

– Любите это блюдо?

– Я думаю, его у нас все любят. Мне очень нравится, как его готовит бабушка. Не встречал у нас человека, который бы сказал про долму «не нравится» или «не вкусно».

Со следующей задачей – залить листья кипятком – футболист справился быстро.

Кроме того, Эдгару нравится хашлама (тушеное мясо с овощами, – Прим.авт.) и хаш (блюдо, по составу напоминающее холодец, которое, в отличие от него, подается горчим, – Прим.авт.) . А еще, как, наверное, всякий уроженец Армении, он любит лаваш, который готовят на его родине в специальных печах.

– У мамы всегда все вкусно получается. Да и я такой человек, который ест все, что дадут, – улыбается спортсмен. – В общем, как приедешь туда, точно наберешь килограммов 10 за десять дней.

– А в Армении чаще готовят женщины или мужчины?

– Ну, шашлык, естественно, мужчины. Правда, долму или хашламу они тоже иногда готовят.

– То есть все, что из мяса, готовят мужчины?

– Ну да, почти.

– А в детстве помогал маме готовить?

– Нет. Странно, конечно. Ведь с 16 лет я живу один. Надо, в принципе, уметь готовить. Но я все  как-то по ресторанам. Хотя недавно, когда был в Таиланде, попробовал готовить сам. И, если честно, мне это очень понравилось. Я хотел бы научиться готовить. Но, когда приходишь домой после тренировки, уже не до этого. Хочется просто поесть и отдыхать.

–  А шашлык-то приходилось готовить?

– Его всегда готовил папа. И он не позволял, чтобы кто-то вмешивался в процесс. А сам я готовил шашлык всего пару раз.

– Понравилось тем, кто пробовал?

– Ну, вроде сказали, что вкусно, – засмеялся футболист. 

Тархун-трава на вкус чем-то напоминает газировку из дества с таким же названием. Под чутким наблюдением повара, который следил, чтобы футболист не оттяпал себе пальцы, Эдгар мелко пошинковал эстрагон.

– Вообще блюда из мяса любишь?

– Конечно. Но моя девушка стала вегетарианкой около года назад. После того как посмотрела какой-то документальный фильм, где показали, как убивают коров, барашков. И теперь, когда мы вместе, я просто не знаю, что кушать. У нее дома мяса не найти. 

– Спортсмену же без мяса – никак?

– Ну, арабские спортсмены обходятся же без мяса как-то почти месяц, когда идет пост. Играют спокойно. Я не думаю, что это проблема. Но просто сам не представляю, как это –  не есть мяса.  Я футболист. Каждые три-четыре дня игра. Если я не буду нормально питаться, как потом играть?

– Не осуждает девушка?

– Да нет, нормально все, – смеется Эдгар.

А вот острые китайские перчики, которые, по словам повара, являются четвертыми в мире по остроте, Михаил измельчил сам. Эдгар уж слишком долго резал травку.

– Кроме блюд армянской кухни,  какие еще тебе нравятся?

– Я люблю японскую кухню. Суши, рыбу, морепродукты.

– А из русской кухни что-нибудь любишь?

– Окрошку. Ну, пельмени еще люблю. Их даже я могу приготовить, – смеется Эдгар, имея в виду самый простой способ «приготовления»  – купить в магазине и бросить в кипяток.

Но лепить пельмени самому ему никогда не приходилось. Как, впрочем, и долму готовить.

С первой попытки свернуть «виноградный голубец» как полагается, у Эдгара не получилось. Но после подсказки повара дело пошло как по маслу.

– А что обычно можно найти у тебя  в холодильнике?

– Йогурты, молоко, сыр, салаты.

– А что-нибудь сладкое дома есть?

– Нет. Дома, если честно, редко ем сладкое. Но иногда, когда ночью просыпаюсь, – а такое бывает, – и так хочется сладкого, но вспоминаю, что дома ничего нет. Вот это самое ужасное!

Спустя каких-то полчаса, во время которых Эдгару пришлось еще и отвечать на наши вопросы, блюдо было наполоовину готово – оставалось только потушить его. А это еще минут 40. 

– Какое самое необычное блюдо приходилось пробовать в жизни?

– В Таиланде пробовал жареных богомолов. Сладкие такие.

–  А бывает такое, что приходится питаться фастфудом?

– Конечно. Но редко. Не помню, когда уже последний раз гамбургер пробовал. Месяца четыре назад, наверное.

– То есть футболисты ничем не отличаются от простых смертных?

– Да, конечно. Нам можно все это кушать. Надо просто знать меру. И, естественно, такое можно есть не каждый день.

– А что обычно ешь в день матча?

– Перед игрой, конечно, не надо есть сладкое или жирное. А можно, например,  спагетти, овощной салат, курицу, рыбу. Обычно на базе так и кормят.  И все под контролем доктора. Правда, каждый раз  одно и то же. Ну, перед игрой так надо – ничего не поделаешь. Недавно вот просили перд матчем пельмени – не разрешили.

– И последний вопрос. На твой взгляд: какая черта характера должна быть и у хорошего футболиста и у хорошего повара?

– Целеустремленность, – практически хором ответили Манучарян и Аракелов. 

«Очень вкусно!» – сказал Эдгар, взяв пробу первым. Правда, так как пришлось делиться с корреспондентом НАШЕЙ и пресс-службой «Урала», наестся вдоволь ему не довелось. 

Блиц-опрос:
– Острое или сладкое?
– Острое.
– Мясо, птица или рыба?
– Я все люблю, но, думаю, больше всего все-таки мясо.
– Жареное или вареное?
– Жареное.
– Холодное или горячее?
– Конечно, холодное. Даже зимой.
– Овощи или фрукты?
– Фрукты.
– Кофе или чай?
– Кофе. Хотя я раньше его вообще не пил. Но очень полюбил в последние 2-3 года.

Мясо и зелень – что может быть проще?

ДОЛМА  – блюдо, похожее на голубцы, в котором вместо капусты используют виноградные листы.

На 2-3 порции блюда потребуется:


200 граммов виноградных листьев и 2 перца чили;
 

 

 

300 граммов говяжьего или бараньего фарша, в который нужно добавить примерно 100 граммов промытого в воде риса; 

 

 

20 граммов эстрагона (тархун-травы, – Прим-авт.).
 

 

 

Перед приготовлением консервированные виноградные листья (их можно найти на рынках или в супермаркетах, – Прим.ред.) нужно разделить.

 

 

Затем положить в казан, кастрюлю или глубокую сковородку.

 

 

 

И залить кипятком, чтобы листы размякли. А также это нужно, чтобы убрать с них лишнюю соль.

 

 

Мелко нарезаем эстрагон, который дает долме особый аромат, и пару острых перчиков.

 

 

 

Кладем часть эстрагона в сковороду, в которой будет готовиться долма.

 

 

 

Кладем немного фарша на каждый лист, который заворачиваем в «трубочку», подогнув внутрь края.

 

 

Разложенную в сковороде долму посыпаем эстрагоном и перцем, заливаем водой (так, чтобы ее уровень был сантиметра на 2 выше, – Прим.авт.) и тушим на умеренном огне от 40 минут до часа.

 


Подаем блюдо к столу с традиционным армянским кисломолочным продуктом – мацуном.

 

 

Приятного аппетита!

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Евгений Светлый, 22.05.2017, 18:33
Тэги: Футбол, Фото, Интервью
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