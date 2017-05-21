Дети глухонемой матери из Алапаевска должны к ней вернуться: делом занялась прокуратура

Социальные службы города обязали помочь отремонтировать ей квартиру.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

Дети многодетной глухонемой матери из Алапаевска должны к ней вернуться. Об этом 20 мая сообщили в паблике Mash.

Как стало известно, после освещения ситуации в СМИ, информация была донесена до администрации города. Семьей женщины, у которой забрали детей, занялась прокуратура.

Многодетную мать Оксану лишили дочек из-за того, что ее заболевание, которое у нее с рождения, якобы не позволяет ей общаться с детьми и нормально их воспитывать. Ни во время визитов со стороны органов опеки, ни на заседаниях суда женщине не предоставили сурдопереводчика, из-за чего она не смогла даже отстоять свое право на семью. Социальные службы Алапаевска обязали помочь многодетной матери отремонтировать квартиру. Оксане также предложили работу в детском саду и разрешили видеться с детьми. Всех шестерых дочек вернут в семью после улучшения жилищных условий.