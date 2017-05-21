Губернаторский градсовет разрешил снести в Екатеринбурге квартал, в котором жила Майя Плисецкая

Центр прикладной урбанистики просит признать квартал из семи домов памятником архитектуры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

Градостроительный совет при губернаторе Свердловской области одобрил снос домов в квартале улиц Степана Разина — Декабристов — Чапаева — Тверитина. Об этом 22 мая 2017 года корреспонденту «Нашей Газеты» рассказал участник Центра прикладной урбанистики (ЦПУ), архитектор Александр Бурков.

Квартал под снос

Несколько лет на эту территорию готовится зайти компания «Форум Групп». Согласно проекту девелопера, на месте семи домов в квартале появятся десятиэтажки.

Председатель Свердловского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Олег Букин выступил против этих планов, обратив внимание на историческое значение этого места. Букину парировал архитектор Борис Демидов, назвавший дома в квартале рядом с Царским мостом «бараками».

Также, как отметили в Центре прикладной урбанистики, на градсовете проигнорировали тот факт, что комплекс «обладает признаками памятника». 10 февраля 2017 года в Управление государственной охраны культурного наследия Свердловской области была подана заявка о признании комплекса памятником архитектуры.

По закону, чиновники должны ответить на письмо в течение 90 дней, которые еще не истекли.

Почему эти дома - не бараки?

«Наша Газета» неоднократно писала об этом квартале. Находящиеся здесь дома, построенные в конце 20-х — начале 30-х годов действительно можно перепутать с бараками.

— Это не бараки, как может показаться на первый взгляд. В те годы это было комфортное жилье. В каких-то домах жили по две семьи, в каких-то — по четыре. То есть на одну семью приходилось по несколько комнат, — рассказывал НАШЕЙ руководитель образовательных программ Уральского филиала ГЦСИ Дмитрий Москвин.

Дмитрий Москвин на фоне дома в историческом квартале

Александр Бурцев уточняет, что все семь домов — это усадьба кооператив «Опытсрой», который появился в Екатеринбурге в 1927 году. По факту, это единственная в городе усадьба общегражданского кооператива времен НЭПа, сохранившаяся в Екатеринбурге.

— Выявленный в ходе исследования квартал, застроенный товариществом в 1927 году, является ценной застройкой с элементами стиля модерн, отражающей специфическую для данного товарищества попытку сохранения индивидуального уклада жизни, — говорится в исследовании Бурцева «История и наследие жилищного кооператива «Опытстрой».

Согласно данным фонда ГАСО, в основном в этих домах жили представители городской технической интеллигенции.

Схема из исследования Александра Бурцева

Известные жильцы кварталы

Самым известным жильцом этого квартала была балерина Майя Плисецкая. В годы Великой отечественной войны дома превратились в приюты для беженцев. Так, в семье Падучевых нашла временное прибежище прима-балерина Большого театра Майя Плисецкая.

— Об этом она упоминала в своих мемуарах. Где именно она остановилась, не говорится. Она просто написала, что ее взяла к себе семья инженера Падучева, — сказал Дмитрий Москвин.

Одним из пайщиков кооператива «Опытстрой» являлся архитектор Александр Горшков, который участвовал в проектировании здания УПИ и современного здания Детской филармонии.

Схема из исследования Александра Бурцева

Хроники уничтожения

До недавнего заседания градсовета дома в квартале уже пытались уничтожить. Местные жители рассказали НАШЕЙ, что с 2011 года неизвестные люди начали обходить обитателей домой и предлагали им продать свои квартиры.

В 2012 году ситуация изменилась кардинальным образом. Администрация города заключила договор «на развитие территории» за 20,6 млн рублей. Расположенные в квартале дома были признаны аварийными и покупателю разрешили снести постройки.

В конце февраля 2015 года в квартале появились бульдозеры, которые начали сносить надворные застройки. На защиту домов вышли жильцы, которые не согласились с предложенной им ценой за квартиры.

Одновременно с пришествием техники в одном из домов, где до того времени проживали семьи, произошел пожар. Здание уцелело. На месте возгорания была найдена канистра из-под бензина.

В 2016 года пожары повторились. В этом же году в необитаемых квартирах начали выламывать окна и двери.

К настоящему времени дома кооператива «Опытстрой» пребывают в упадке.

Вместо застройки сделать музей

В Центре прикладной урбанистики предлагают создать на основе семи домов музей городского быта (такая идея прозвучала на градсовете, но для нового комплекса).

— Мы не хотим законсервировать квартал и наложить табу на новую застройку. Концепция должна быть эффективна экономически. Мы хотим увязать интересы застройщиков, горожан, администрации, государственных учреждений и локальных бизнесов так, чтобы от реализации проекта в долгосрочной перспективе выиграли все, — поясняют в Центре прикладной урбанистики.