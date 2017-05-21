Из Екатеринбурга депортировали почти три десятка иностранцев

Все они находились на территории России незаконно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

Из Екатеринбурга выдворили 26 мигрантов, которые находились в России незаконно, сообщили в УФССП по Свердловской области 22 мая.

Все выдворяемые мигранты нарушили режим временного пребывания иностранцев в РФ. Среди них оказались граждане разных страны: два гражданина Украины, два - Таджикистана, три из Узбекистана, четверо отправились домой в Баку (Азербайджан), четырнадцать человек вернулись в Узбекистан и еще один - на Кубу.

Гражданин Кубы приехал в Россию как турист, но не стал продлевать и переоформлять визу и не покинул страну спустя 30 дней пребывания. Иностранца отправили в Москву, где его передали Пограничной службе, после чего он отправился в Гавану.