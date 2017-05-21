На благотворительном «Матче всех звезд» в Екатеринбурге собрали 1,5 миллиона рублей

Эти деньги пойдут на строительство спортивной площадки в одном из свердловских детских домов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

От продажи билетов на благотворительный «Матч всех звезд», в котором приняли участие свердловские политики и чиновники, также известные российские и уральские спортсмены и артисты, было выручено полтора миллиона рублей. Как сообщается на сайте областного правительства, эти деньги пойдут на строительство спортивной площадки в одном из свердловских детдомов.

– Спасибо всем уральцам, которые пришли посмотреть матч, - прокомментировал глава региона Евгений Куйвашев, который тоже принял участие в «Матче всех звезд» в качестве капитана сборной свердловского правительства. – Спасибо нашим гостям, которые приняли участие в этом благотворительном матче. Вместе мы делаем доброе дело - собираем средства на строительство спортивной площадки для детского дома.

Как сообщил организатор благотворительного мероприятия Дмитрий Чукреев, в ближайшее время фонд Антона Шипулина решит, в каком именно детдоме появится новая спортивная площадка. Но уже известно, что как вариант рассматривается детский дом в селе Бутка, откуда родом первый президент России Борис Ельцин.

Напомним, благотворительный хоккейный матч прошел в Екатеринбурге в пятницу, 19 мая. На лед вышли четыре команды: «Олимп» под руководством олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, «Титан» во главе с Евгением Куйвашевым, команда «КомАр» с участием российских звезд – Марата Башарова, Андрея Бурковского, братьев Кристовских, более известных как Uma2rman, и команда администрации Екатеринбурга под руководством замглавы мэрии Сергея Тушина.

Подробный фоторепортаж НАШЕЙ с «Матча всех звезд» смотрите здесь.

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