Душевая, офис и туалет: Мэрия рассказала, что будет в новом «Храме-на-воде»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017
Администрация Екатеринбурга 22 мая 2017 года опубликовала технические характеристики и сроки начала строительства храма святой Екатерины.
Как следует из документов, организаторы строительства не отказались от идеи постройки объекта в акватории Городского пруда. Строительство церкви запланировано на май 2018 года, окончание — на май 2023 года.
Судя по техзаданию, сооружение не будет обычной церковью. Проектом предусмотрено сооружение подъезда и гаражной парковки для архиерейских машин, машин сопровождения (4-6 автомобилей), а также для джипа и микроавтобуса.
Для руководителя Екатеринбургской епархии в комплексе должен быть предусмотрен отдельный двухкомнатный кабинет с мини-кухней и душевой кабиной. Для священников в составе комплекса построят комнату отдыха и туалет.
Туалет для мирян вынесут за пределы храма — на улицу (будет ли он на острове, или просто на набережной не уточняется).
- Согласно технической документации, высота храма-на-воде составит 69,5 метров, площадь искусственного острова — 0,9 гектара, вместимость храма — от 1,5 тысяч человек.
- До конца марта 2017 года в акватории Городского пруда проводилось исследование грунта.
- Как следует из документов, опубликованных на сайте горадминистрации, застройщик не обязан согласовывать строительство храма с метро.