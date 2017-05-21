Душевая, офис и туалет: Мэрия рассказала, что будет в новом «Храме-на-воде»

В комплекс войдут гаражи для джипов, туалет на улице и отдельный кабинет для митрополита.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

Администрация Екатеринбурга 22 мая 2017 года опубликовала технические характеристики и сроки начала строительства храма святой Екатерины.

Как следует из документов, организаторы строительства не отказались от идеи постройки объекта в акватории Городского пруда. Строительство церкви запланировано на май 2018 года, окончание — на май 2023 года.

Судя по техзаданию, сооружение не будет обычной церковью. Проектом предусмотрено сооружение подъезда и гаражной парковки для архиерейских машин, машин сопровождения (4-6 автомобилей), а также для джипа и микроавтобуса.

Для руководителя Екатеринбургской епархии в комплексе должен быть предусмотрен отдельный двухкомнатный кабинет с мини-кухней и душевой кабиной. Для священников в составе комплекса построят комнату отдыха и туалет.

Туалет для мирян вынесут за пределы храма — на улицу (будет ли он на острове, или просто на набережной не уточняется).