По Бажовским местам и к Старой линзе: под Екатеринбургом пройдет «Сысертская майская прогулка»

Участникам подарят памятные значки, как и на «Майской прогуле» в Екатеринбурге.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

В воскресенье, 28 мая, пройдет «Сысертская майская прогулка». Участники смогут прогулять пешком, либо одолеть маршруты на велосипедах. Точка старта «Сысертской майской прогулки» - памятник Павлу Бажову в Сысерти на улице Быкова, 62.

Организаторы подготовили четыре маршрута: «Семейная тропа» (5 км), «Бажовская классика» (17 км, проходит по территории парка Бажовские места), «За тридевять земель» (30 км, проходит по территории парка Бажовские места и его окрестностям), «Прекрасное далеко» (50 км, проходит до карьера Старая линза).

На контрольных пунктах участников «Сысертской майской прогулки» будут развлекать играми, конкурсами и творческими забавами. Все их объединит тема «Традиции и забавы разных народов».

Параллельно с этой «маевкой» пройдет экологическая акция «Свинству бой!». Любой желающий сделать лес чище можно взять на контрольных пунктах мусорный пакет, по пути следования по маршруту наполнить его и сдать в следующем КП. Взамен вам дадут жетоны, по которым на финише выдадут экологичный сувенирный брелок.