По Бажовским местам и к Старой линзе: под Екатеринбургом пройдет «Сысертская майская прогулка»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017
В воскресенье, 28 мая, пройдет «Сысертская майская прогулка». Участники смогут прогулять пешком, либо одолеть маршруты на велосипедах. Точка старта «Сысертской майской прогулки» - памятник Павлу Бажову в Сысерти на улице Быкова, 62.
Организаторы подготовили четыре маршрута: «Семейная тропа» (5 км), «Бажовская классика» (17 км, проходит по территории парка Бажовские места), «За тридевять земель» (30 км, проходит по территории парка Бажовские места и его окрестностям), «Прекрасное далеко» (50 км, проходит до карьера Старая линза).
На контрольных пунктах участников «Сысертской майской прогулки» будут развлекать играми, конкурсами и творческими забавами. Все их объединит тема «Традиции и забавы разных народов».
Параллельно с этой «маевкой» пройдет экологическая акция «Свинству бой!». Любой желающий сделать лес чище можно взять на контрольных пунктах мусорный пакет, по пути следования по маршруту наполнить его и сдать в следующем КП. Взамен вам дадут жетоны, по которым на финише выдадут экологичный сувенирный брелок.
- Старт на дистанцию 50 км – с 8:00 до 10:00. На остальные маршруты – с 9:00 до 11:00. Точка финиша совпадает с точкой старта.
- Стоимость стартового взноса на «Сысертской майской прогулке» - 150 рублей. Для тех, кто зарегистрируется онлайн (ссылка активна) заранее – 130 рублей. Дети до 7 лет могут участвовать бесплатно.
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«Майская велопрогулка» пройдет в Екатеринбурге в ближайшую субботу, 27 мая.