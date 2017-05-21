Постоянные дожди и плюс 15 — весна не хочет уходить из Екатеринбурга

Потеплеет только к выходным.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

Синоптики Гисметео и Яндекса единодушно обещают Екатеринбургу дождь всю неделю. Несмотря на приближение лета, тепла в городе пока не будет.

Понедельник, 22 мая, встретил горожан прохладным утром: всего +7, пасмурно, сыро, в ночь с 21 на 22 число всю ночь был ливень. Днем потеплеет до +8.

Во вторник, 23 мая, с утра обещают небольшой дождь, +5, пасмурный день и до +9, ветер северный, 2,2 метра в секунду.

В среду, 24 мая, будет чуть теплее: утром +7, днем до +11, вечером +6. Утром и днем небольшой дождь, пасмурно с прояснениями, вечером обещают ясное небо. Ветер западный 3-5 метров в секунду.

Четверг, 25 мая, будет чуть теплее: утром до +11, днем воздух прогреется до +16, вечером +14. Этот день синоптики ждут без дождей с ясным небом.

В пятницу, 26 мая, будет пасмурно и может быть небольшой дождь, но зато потепление. Утром будет +13+19, днем +21+24, вечером +20.

Субботу, 27 мая, и воскресенье, 28 мая, погода должна порадовать екатеринбуржцев. Днем в субботу обещают до +25, малооблачно и без осадков. В воскресенье в преддверие новой недели температура чуть понизится, станет прохладнее: утром до +18, днем +15, к вечеру будет пасмурно и обещают осадки.

На следующей неделе, в последние дни весны, также будут дожди и в среднем, до +15 градусов.