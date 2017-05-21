Свердловские синоптики рассказали, каким будет июнь

В ближайшее время тепла в регионе не будет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

Синоптики дали прогноз на первый месяц лета 2017 года, сообщает Znak.com 22 мая.

Уральский гидрометцентр прогнозирует умеренно теплую погоду в июне: температура воздуха в первый месяц лета будет держаться в пределах нормы. Среднесуточная температура в дневное время составит плюс 18-23 градуса, ночью - плюс 10-15 градусов.

Между тем тепло в Свердловской области наступит не раньше конца этой недели. Дожди будут кратковременными и несильными, днем воздух будет прогреваться до плюс 22 градусов.