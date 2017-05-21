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Роспотребнадзор: в Свердловской области заражены ВИЧ 89 с лишним тысяч человек

Роспотребнадзор: в Свердловской области заражены ВИЧ 89 с лишним тысяч человек
16+
Фото: ru.wikipedia.org
С начала года носителями опасного вируса стали еще 2,4 тысячи жителей региона.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

Количество ВИЧ-инфицированных свердловчан выросло к маю этого года до 89 206 человек. Поэтому Роспотребнадзор назвал Свердловскую область регионом с высоким уровнем заболеваемости этим опасным вирусом.  

По данным ведомства, с начала  2017 года было выявлено еще 2442 случая ВИЧ-инфекции.  При этом большинство инфицированных – молодежь и люди среднего возраста.

– 72,6% ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2017 году, это люди в возрасте 18-39 лет, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора Свердловской области.

В половине случаев (50,6 %) вирус был передан половым путем, 45,3 % ВИЧ-инфицированных заразились при употреблении наркотических средств. Кроме того, с начала этого года от инфицированных матерей родилось 432 ребенка. Всего же в регионе живет сейчас почти тысяча малышей с ВИЧ.

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Евгений Светлый, 22.05.2017, 21:20
Тэги: Медицина, Здоровье
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