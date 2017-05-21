Роспотребнадзор: в Свердловской области заражены ВИЧ 89 с лишним тысяч человек

С начала года носителями опасного вируса стали еще 2,4 тысячи жителей региона.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

Количество ВИЧ-инфицированных свердловчан выросло к маю этого года до 89 206 человек. Поэтому Роспотребнадзор назвал Свердловскую область регионом с высоким уровнем заболеваемости этим опасным вирусом.

По данным ведомства, с начала 2017 года было выявлено еще 2442 случая ВИЧ-инфекции. При этом большинство инфицированных – молодежь и люди среднего возраста.

– 72,6% ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2017 году, это люди в возрасте 18-39 лет, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора Свердловской области.

В половине случаев (50,6 %) вирус был передан половым путем, 45,3 % ВИЧ-инфицированных заразились при употреблении наркотических средств. Кроме того, с начала этого года от инфицированных матерей родилось 432 ребенка. Всего же в регионе живет сейчас почти тысяча малышей с ВИЧ.

Напомним, что в прошлом году министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова признала Свердловскую область лидером по количеству ВИЧ-инфицированных.

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