Наверх
В Екатеринбурге грузовик сбил 81-летнего пешехода
18:05, сегодня
Екатеринбург вошел в топ-5 самых перспективных мегаполисов России
17:41, сегодня
В Елани контрактник сломал челюсть срочнику
17:30, сегодня
Расхлестал машину и смял забор: в Пионерском поселке автомобиль протаранил две машины
17:04, сегодня
18 – 20 мая Новосибирский питомник приглашает на выставку-продажу новейших зимостойких растений!
На кладбище Билимбая пятиклассники занялись паркуром и разбили 157 надгробий
17:00, сегодня
В Екатеринбурге на Уралмаше на пятилетнего мальчика рухнул забор
16:42, сегодня
Жителя Нижнего Тагила оштрафовали на 30 тысяч за кражу у пенсионерки полмиллиона рублей
16:20, сегодня
В новой аптеке сети "Живика" начались Дни низких цен
Россия подала заявку на проведение Expo-2025 в Екатеринбурге
15:39, сегодня
Мясо, лосось, креветки и «Сырная улица»: в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль барбекю
15:32, сегодня
По Бажовским местам и к Старой линзе: под Екатеринбургом пройдет «Сысертская майская прогулка»
15:25, сегодня
Рулонные шторы – идеальное решение для ваших окон
Свердловские полицейские готовятся к периоду выпускных и последних звонков
15:07, сегодня
Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб урезал полномочия мэра города
15:00, сегодня
«Россияне» выступят в Литературном квартале: юбилейный концерт в Екатеринбурге
14:48, сегодня
Свердловчанин вернул украденные иконы, когда узнал, что его ищет полиция
14:36, сегодня
«Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки» (2D и 3D) – любимую сагу покажут в Екатеринбурге
14:22, сегодня
Штраф соседям, что мешают спать: Госдума РФ рассмотрит новый закон о ночной тишине
14:02, сегодня1
Пилот «Уральских авиалиний» разбился на мотоцикле в Башкирии
13:56, сегодня
Защита екатеринбургского блогера Руслана Соколовского обжаловала приговор
13:47, сегодня1
Затопленные города и морские чудовища: праздничный предпремьерный показ мультфильма «Подводная эра» в Екатеринбурге
13:46, сегодня
Два екатеринбуржца забили пенсионера, который попросил их о помощи
13:25, сегодня2
Душевая, офис и туалет: Мэрия рассказала, что будет в новом «храме-на-воде»
13:06, сегодня3
Потушили: в Екатеринбурге четыре дня горела крупная мусорная свалка
12:55, сегодня
В Екатеринбурге на сутки задержали рейс в Душанбе
12:37, сегодня
Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая 2017 года
12:00, сегодня
Водитель уснул за рулем и устроил смертельное ДТП на свердловской трассе
11:47, сегодня
На одну меньше: суд признал управляющую компанию «Екатеринбург» банкротом
11:35, сегодня2
Из Екатеринбурга депортировали почти три десятка иностранцев
11:23, сегодня1
Сбежал опасный преступник: он может находиться в Свердловской области
10:45, сегодня1
В России алиментщики стали чаще платить долги после того, как им запретили водить машину
10:20, сегодня
В Свердловской области просыпаются клещи: простой способ обезопасить себя от укусов
10:08, сегодня
Спасли жильцов: в Свердловской области сотрудники ДПС потушили пожар, не дожидаясь приезда МЧС
09:28, сегодня
Дети глухонемой матери из Алапаевска должны к ней вернуться: делом занялась прокуратура
09:07, сегодня
Нарушитель правил из Нижнего Тагила заплатит ребенку 90 тысяч
09:02, сегодня
Постоянные дожди и плюс 15 — весна не хочет уходить из Екатеринбурга
08:30, сегодня1
Екатеринбургский психолог рассказала, какие мультики показывать детям, чтобы не навредить
08:17, сегодня3
Сборная России по хоккею выиграла бронзу чемпионата мира
21:55, 21.05.2017
Екатеринбургский ФК «Урал» удержался в российской премьер-лиге
21:14, 21.05.2017
Ни газировки, ни кофе: диетологи рассказали, с каких продуктов необходимо начать завтрак
17:43, 21.05.2017
«Теперь заведу «Башенную тетрадь»: новым хранителем водонапорной башни на Плотинке стал городской «летописец»
17:05, 21.05.2017
Открыт набор адвокатов: сторонники Навального в Екатеринбурге готовятся к новым задержаниям
16:38, 21.05.2017
Пора прощаться с Землей: Стивен Хокинг посоветовал человечеству искать новую планету для жизни
15:43, 21.05.20172
В Екатеринбурге трамвай разворотил правый бок иномарке
15:08, 21.05.2017
Набрели на «лодку»: бизнесмен из Екатеринбурга Илья Борзенков нашел яхту олигарха Алишера Усманова
14:33, 21.05.20171
Вспомнят Октябрьскую революцию: что споют в День России в Екатеринбурге
13:35, 21.05.2017
«На рынке честнее»: свердловский депутат обвинил гипермаркет в Екатеринбурге в обмане покупателей
12:36, 21.05.20172
Житель Сухого Лога, выстреливший в глаз знакомому, получил условный срок
12:09, 21.05.20171
В Екатеринбурге утонул 9-летний мальчик
11:24, 21.05.2017
«Упрекнуть ребят не в чем»: сборная России по хоккею не прошла в финал чемпионата мира
10:35, 21.05.2017
Более 200 пассажиров рейса Екатеринбург — Санья 13 часов прождали вылета самолета
09:58, 21.05.2017
Ищите себя на фото! Яркие моменты «Ночи музеев – 2017» в фоторепортаже НАШЕЙ
03:00, 21.05.2017
Екатеринбуржцы обрушили сайт «Ночи музеев»
19:04, 20.05.2017

Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб урезал полномочия мэра города

Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб урезал полномочия мэра города
16+
Фото: екатеринбург.рф

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб представил городской думе проект поправок для устава, касающийся требований к мэру и сити-менеджеру. В документе также говорится о новых условиях для прекращения полномочий главы Екатеринбурга, написал 22 мая znak.com.
 
У главы Екатеринбурга, в роли которого сейчас работает Евгений Ройзман, забирают право на образование, преобразование, упразднение и изменение границ районов города, а также решающий голос на думе. Одновременно с этим у него появляется право участвовать в управлении политическими партиями и иными общественными организациями.
 
Если главу города заключат под стражу, его замом станет сотрудник, которого выберут депутаты гордумы.
 
Контракт с сити-менеджером может быть расторгнут на основании заявления губернатора Свердловской области в судебном порядке, если он нарушит федеральное антикоррупционное законодательство.
  • В документе есть требования и к главе администрации Екатеринбурга: кандидат на эту должность должен иметь высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры. По-прежнему сохраняется требование к опыту работы: глава администрации должен проработать на муниципальной службе не менее 6 лет, либо не меньше 7 лет по полученной ранее специальности.
  • Кроме того, поправки отменяют обязательные публичные слушания по изменениям устава города, в случае если его приводят в соответствие с федеральными законами, а также уставом или законами Свердловской области. На внесении изменений настаивает, в частности, прокуратура.
  • Противники этих поправок опасаются, что в случае их принятия екатеринбуржцы не смогут никак выразить свое мнение по глобальным для города вопросам. Дума уже не раз отказывала в одобрении проекта.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 22.05.2017, 15:00
Тэги: Политика, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Тест Позитив Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Скандалы Криминал Выставки Баскетбол Взятки 9 мая Смерть Высокие технологии Происшествия Культура МЧС Волейбол Парковки Слухи Дело Пьянкова Истории 9 мая Бэби-боксы Кризис и санкции Мистика Интернет Новый год Пусть говорят Фото Здоровье Медицина Спорт Растения Новости Ту 154 ЗАГС Отношения Мода Экономика Недвижимость Екатеринбуржцы в разных странах Афиша Экономия Личное Ошибки врачей Статистика Грипп в Екатеринбурге Политика Приостановка полетов в Египет Расстрел Шоу-бизнес Транспортная реформа Крушение самолета под Ростовом Биатлон Сибирская язва Студенты Авто Школа Кто заработал В Екатеринбурге -40 градусов Скандал с Новиковым Знаменитости Дети Конкурсы Интервью Мировые новости Гололед Репортаж Транспорт Военный репортаж Строительство Видео Ловец покемонов ЖКХ Новости дня Убийство в Рахмангулово Обрушение крыши на Калинина Погода Корь Горячее Красота Мужчины ИГИЛ СМИ Расстрел на Депутатской История успеха Война ритуальных агентств Голодовка в колонии Производство Ельцин-центр Туризм Расписание Коллекторы Путин Суд Хэллоуин-2015 Эксклюзив Секс Религия Общественный транспорт Отдых Катастрофа Бизнес Психология Розыск Жизнь в городе Музыка Лайфхак Хоккей Женщины ЧМ-2018 Скорая помощь Приговор Лошагину Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Храм святой Екатерины Развлечения Деньги Искусство Убийство Ирины Вахрушевой Дом-2 Грипп Семья Необычное Мотоциклы Дорожные воины Новости России Мультимедиа Животные Горящие авто Рецензия Дороги Опрос Доска позора В Египте разбился самолет с российскими туристами ДТП Еда Отключение света Уралмаш, Эльмаш Самолет ВУЗ Футбол Самолет Минобороны упал в Якутии Снос монастыря на Качканаре Рейтинг ГИБДД История Екатеринбурга Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Пожар Образование Взрыв

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru