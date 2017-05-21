Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб урезал полномочия мэра города

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб представил городской думе проект поправок для устава, касающийся требований к мэру и сити-менеджеру. В документе также говорится о новых условиях для прекращения полномочий главы Екатеринбурга, написал 22 мая znak.com.
У главы Екатеринбурга, в роли которого сейчас работает Евгений Ройзман, забирают право на образование, преобразование, упразднение и изменение границ районов города, а также решающий голос на думе. Одновременно с этим у него появляется право участвовать в управлении политическими партиями и иными общественными организациями.
Если главу города заключат под стражу, его замом станет сотрудник, которого выберут депутаты гордумы.
Контракт с сити-менеджером может быть расторгнут на основании заявления губернатора Свердловской области в судебном порядке, если он нарушит федеральное антикоррупционное законодательство.
- В документе есть требования и к главе администрации Екатеринбурга: кандидат на эту должность должен иметь высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры. По-прежнему сохраняется требование к опыту работы: глава администрации должен проработать на муниципальной службе не менее 6 лет, либо не меньше 7 лет по полученной ранее специальности.
- Кроме того, поправки отменяют обязательные публичные слушания по изменениям устава города, в случае если его приводят в соответствие с федеральными законами, а также уставом или законами Свердловской области. На внесении изменений настаивает, в частности, прокуратура.
- Противники этих поправок опасаются, что в случае их принятия екатеринбуржцы не смогут никак выразить свое мнение по глобальным для города вопросам. Дума уже не раз отказывала в одобрении проекта.