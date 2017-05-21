Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб урезал полномочия мэра города

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб представил городской думе проект поправок для устава, касающийся требований к мэру и сити-менеджеру. В документе также говорится о новых условиях для прекращения полномочий главы Екатеринбурга, написал 22 мая znak.com.

У главы Екатеринбурга, в роли которого сейчас работает Евгений Ройзман, забирают право на образование, преобразование, упразднение и изменение границ районов города, а также решающий голос на думе. Одновременно с этим у него появляется право участвовать в управлении политическими партиями и иными общественными организациями.

Если главу города заключат под стражу, его замом станет сотрудник, которого выберут депутаты гордумы.

Контракт с сити-менеджером может быть расторгнут на основании заявления губернатора Свердловской области в судебном порядке, если он нарушит федеральное антикоррупционное законодательство.